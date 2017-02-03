Двигатели РД-33МК штатно отработали в ходе летных испытаний МиГ-35
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Двигатели РД-33МК штатно отработали в ходе первых летных испытаний новейшего истребителя МиГ-35, это подтверждается данными с регистрирующей аппаратуры самолета, сообщает в среду пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
"Турбореактивные двигатели РД-33МК, произведенные АО "ММП им. В.В. Чернышева" и разработанные АО "Климов", отработали без замечаний в ходе первого испытательного полета нового многофункционального истребителя МиГ-35 в подмосковных Луховицах"
Первые летные испытания многофункционального истребителя МиГ-35 прошли 26 января в подмосковных Луховицах. Старший летчик-испытатель РСК "МиГ" Михаил Беляев по завершению полета заявил, что точная оценка работы всех бортовых систем будет определена после обработки материалов контрольной записывающей аппаратуры.
"Турбореактивные двигатели РД-33МК, произведенные АО "ММП им. В.В. Чернышева" и разработанные АО "Климов", отработали без замечаний в ходе первого испытательного полета нового многофункционального истребителя МиГ-35 в подмосковных Луховицах. Об этом свидетельствуют результаты послеполетной обработки материалов регистрирующей аппаратуры самолета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двигатели РД-33МК для самолета МиГ-35 с бортовым номером 712 были изготовлены в 2016 году. Сопровождение эксплуатации двигателей, включая подготовку к полету, совместно с сотрудниками АО РСК "МиГ" в Луховицах обеспечивала бригада постоянных представителей АО "ММП имени В.В. Чернышева".
"Наши специалисты принимали участие в подготовке самолета к презентационному показу и исполнению фигур высшего пилотажа. Полет прошел штатно, летное задание было выполнено в полном объеме, претензий к работе силовой установки самолета летчиками-испытателями не выявлено", — подчеркнул управляющий директор АО "ММП имени В.В.Чернышева" Амир Хакимов, слова которого приводит пресс-служба.
РД-33МК - модификация базового двигателя РД-33, подвергнутая серьезной конструкторской доработке. Ее особенность – увеличенная тяга. За счет повышения расхода воздуха и температуры газа перед турбиной мощность РД-33МК возросла на 7%. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического управления. При этом сохраняются все достоинства базовой модели, в частности, отсутствие ограничений по управлению самолетом в полете и высокий уровень устойчивости к внешним возмущениям. Благодаря новому двигателю самолет может осуществлять взлет с палубы авианосца, эффективно выполнять боевые задачи в условиях жаркого климата. РД-33МК устанавливается на истребители МиГ-29К/КУБ и МиГ-35.
В 2016 году ОДК завершила выполнение контракта по производству и поставке более 100 авиационных двигателей РД-33МК для ВМС Индии.
03.02.2017
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