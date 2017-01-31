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Выпуск "Аллигаторов" удвоят

06.02.2017 Российская газета 444 0
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«Прогресс» им. Н.И. Сазыкина
ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина
Источник: Военное обозрение

Производство разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт, сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России".


На авиазаводе "Прогресс" в Арсеньеве изготовлен первый в 2017 году "Аллигатор", он проходит заводские испытания. Еще несколько фюзеляжей Ка-52 находятся в цехе окончательной сборки. Очередная партия вертолетов будет передана Минобороны в феврале.


Боевой вертолет нового поколения Ка-52 принят на вооружение в 2011 году и представляет собой дальнейшее развитие концепции Ка-50 "Черная Акула". "Аллигатор" предназначен для уничтожения бронетехники, сооружений и живой силы, современная авионика позволяет конфигурировать вооружение под выполнение разных задач.


Соосная схема винтов сделала "Аллигатор" необычайно маневренным, он может выполнять фигуры сложного и высшего пилотажа, недоступные другим машинам. Вертолет вооружен управляемыми противотанковыми ракетами, зенитными ракетами для самообороны и 30-миллиметровой пушкой. Кабина бронирована, от атаки с земли и воздуха Ка-52 защищает и развитая система РЭБ.


На базе вертолета создана корабельная версия Ка-52К "Катран", побывавшая у берегов Сирии на борту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".


Тем временем

В Арсеньеве проходит испытания первый Ка-52 для армии Египта. Контракт на поставку 50 "Аллигаторов" в арабскую республику был заключен в конце 2015 года.


Антон Валагин

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ка-50
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
Проекты
20970 Катран

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