Выпуск "Аллигаторов" удвоят
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ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина
Источник: Военное обозрение
Производство разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт, сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России".
На авиазаводе "Прогресс" в Арсеньеве изготовлен первый в 2017 году "Аллигатор", он проходит заводские испытания. Еще несколько фюзеляжей Ка-52 находятся в цехе окончательной сборки. Очередная партия вертолетов будет передана Минобороны в феврале.
Боевой вертолет нового поколения Ка-52 принят на вооружение в 2011 году и представляет собой дальнейшее развитие концепции Ка-50 "Черная Акула". "Аллигатор" предназначен для уничтожения бронетехники, сооружений и живой силы, современная авионика позволяет конфигурировать вооружение под выполнение разных задач.
Соосная схема винтов сделала "Аллигатор" необычайно маневренным, он может выполнять фигуры сложного и высшего пилотажа, недоступные другим машинам. Вертолет вооружен управляемыми противотанковыми ракетами, зенитными ракетами для самообороны и 30-миллиметровой пушкой. Кабина бронирована, от атаки с земли и воздуха Ка-52 защищает и развитая система РЭБ.
На базе вертолета создана корабельная версия Ка-52К "Катран", побывавшая у берегов Сирии на борту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Тем временем
В Арсеньеве проходит испытания первый Ка-52 для армии Египта. Контракт на поставку 50 "Аллигаторов" в арабскую республику был заключен в конце 2015 года.
Антон Валагин
31.01.2017
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