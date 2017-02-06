В Воронеже собрали первый Ил-112



Сборка легкого военно-транспортного самолета Ил-112В

Источник: vpk-news.ru Сборка легкого военно-транспортного самолета Ил-112ВИсточник: vpk-news.ru

В цех окончательной сборки воронежского авиазавода (ВАСО) поступил первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Произведена важнейшая операция в создании самолета - стыковка крыла с фюзеляжем.

Крыло у Ил-112 уникальное - оно выполнено монолитным и крепится непосредственно на фюзеляж сверху вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом. Новая конструкция облегчает вес самолета и повышает экономическую эффективность его эксплуатации.

- Впервые в России на транспортном самолете устанавливается монокрыло, поэтому это очень ответственный этап для специалистов завода. Создание Ил-112 во многом уникально - начиная с того, что с момента начала работ по нему прошло меньше года, - рассказал начальник цеха окончательной сборки ВАСО Анатолий Супонецкий.

Контракт с Минобороны предусматривает строительство в Воронеже как летного прототипа - его сейчас собрали, - так и опытного образца для наземных и прочностных испытаний, работы над ним ведутся параллельно. Первый полет Ил-112 запланирован на 30 июня 2017 года.

Новый военно-транспортный самолет заменит в ВКС России Ан-26. Для него разработан современный турбовинтовой двигатель, Ил-112 сможет принимать на борт до пяти тонн груза и использовать грунтовые аэродромы.

Для защиты от ПВО самолет оснастят бортовым комплексом обороны на основе станций радиоэлектронного и оптического подавления "Витебск" и "Президент-С". Появится и гражданская версия транспортника.

После завершения государственных испытаний ВАСО рассчитывает выпускать до 12 самолетов в год.

Антон Валагин (Воронеж)