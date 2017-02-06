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В Воронеже собрали первый Ил-112

06.02.2017 Российская газета 1187 4
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Ил-112В
Сборка легкого военно-транспортного самолета Ил-112В
Источник: vpk-news.ru

В цех окончательной сборки воронежского авиазавода (ВАСО) поступил первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Произведена важнейшая операция в создании самолета - стыковка крыла с фюзеляжем.


Крыло у Ил-112 уникальное - оно выполнено монолитным и крепится непосредственно на фюзеляж сверху вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом. Новая конструкция облегчает вес самолета и повышает экономическую эффективность его эксплуатации.


- Впервые в России на транспортном самолете устанавливается монокрыло, поэтому это очень ответственный этап для специалистов завода. Создание Ил-112 во многом уникально - начиная с того, что с момента начала работ по нему прошло меньше года, - рассказал начальник цеха окончательной сборки ВАСО Анатолий Супонецкий.


Контракт с Минобороны предусматривает строительство в Воронеже как летного прототипа - его сейчас собрали, - так и опытного образца для наземных и прочностных испытаний, работы над ним ведутся параллельно. Первый полет Ил-112 запланирован на 30 июня 2017 года.


Новый военно-транспортный самолет заменит в ВКС России Ан-26. Для него разработан современный турбовинтовой двигатель, Ил-112 сможет принимать на борт до пяти тонн груза и использовать грунтовые аэродромы.


Для защиты от ПВО самолет оснастят бортовым комплексом обороны на основе станций радиоэлектронного и оптического подавления "Витебск" и "Президент-С". Появится и гражданская версия транспортника.


После завершения государственных испытаний ВАСО рассчитывает выпускать до 12 самолетов в год.


Антон Валагин (Воронеж)

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
Минoбороны РФ
ОАК

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Алексей60
1508
№1
06.02.2017 06:30
А фотографии где?
-1
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KZ
STEPAN.KRT
276
№2
06.02.2017 07:27
В заголовке! Ну почти собрали...)))
+2
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RU
SteSus
1511
№3
06.02.2017 13:14
Цитата, q
В Воронеже собрали первый Ил-112
....
В цех окончательной сборки воронежского авиазавода (ВАСО) поступил первый опытный
Типичное враньё журналюх.
0
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RU
Павел 1978
7427
№4
06.02.2017 15:50
Цитата, Алексей60 сообщ. №1
Объединенной авиастроительной корпорации опубликовано фото опытного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в цехе окончательной сборки. ... http://www.tvzvezda.ru/news/opk/content/201702031334-zswe.htm
+2
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