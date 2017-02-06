В Воронеже собрали первый Ил-112
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
|
Сборка легкого военно-транспортного самолета Ил-112В
Источник: vpk-news.ru
В цех окончательной сборки воронежского авиазавода (ВАСО) поступил первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Произведена важнейшая операция в создании самолета - стыковка крыла с фюзеляжем.
Крыло у Ил-112 уникальное - оно выполнено монолитным и крепится непосредственно на фюзеляж сверху вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом. Новая конструкция облегчает вес самолета и повышает экономическую эффективность его эксплуатации.
- Впервые в России на транспортном самолете устанавливается монокрыло, поэтому это очень ответственный этап для специалистов завода. Создание Ил-112 во многом уникально - начиная с того, что с момента начала работ по нему прошло меньше года, - рассказал начальник цеха окончательной сборки ВАСО Анатолий Супонецкий.
Контракт с Минобороны предусматривает строительство в Воронеже как летного прототипа - его сейчас собрали, - так и опытного образца для наземных и прочностных испытаний, работы над ним ведутся параллельно. Первый полет Ил-112 запланирован на 30 июня 2017 года.
Новый военно-транспортный самолет заменит в ВКС России Ан-26. Для него разработан современный турбовинтовой двигатель, Ил-112 сможет принимать на борт до пяти тонн груза и использовать грунтовые аэродромы.
Для защиты от ПВО самолет оснастят бортовым комплексом обороны на основе станций радиоэлектронного и оптического подавления "Витебск" и "Президент-С". Появится и гражданская версия транспортника.
После завершения государственных испытаний ВАСО рассчитывает выпускать до 12 самолетов в год.
Антон Валагин (Воронеж)
03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.02.2017 Мощности Воронежского авиазавода позволят собирать до 12 Ил-112В в год
25.01.2017 У Ил-112 растут крылья
30.12.2016 Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
24.11.2016 Воронежский авиазавод до конца года полностью соберет самолет Ил-112
03.10.2016 Феникс с брендом "Ил"
02.09.2016 Новый военно-транспортный самолет взлетит в Воронеже
24.08.2016 Потомство кукурузника
12.08.2016 Перспективы Воронежского акционерного самолетостроительного общества
|
SteSus
1511
|
№3
06.02.2017 13:14
Цитата, q
В Воронеже собрали первый Ил-112Типичное враньё журналюх.
|
0Сообщить модератору
|
Павел 1978
7427
|
№4
06.02.2017 15:50
Цитата, Алексей60 сообщ. №1Объединенной авиастроительной корпорации опубликовано фото опытного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в цехе окончательной сборки. ... http://www.tvzvezda.ru/news/opk/content/201702031334-zswe.htm
|
+2Сообщить модератору