Британские эсминцы гремят как «ящик гаечных ключей»
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Корабли Type 45 покидали «поле боя» на буксире
Источник: heraldonline.com
Министерство обороны Великобритании допустило просчеты при строительстве эсминцев проекта 45, корабли издают сильный подводный шум, который может быть замечен российскими подводными лодками, пишет Sunday Times.
Издание отмечает, что эсминцы типа 45 издают такой шум, что на российских подводных лодках их могут расслышать на расстоянии до ста морских миль (более 185 км. — ред.).
По словам британского контр-амдирала Криса Пэрри, корабли, на создание которых было потрачено £1 млрд звучат под водой как «ящик гаечных ключей».
Пэрри отметил, что при создании шести эсминцев не задумывались о том, как они будут защищены от угроз под водой, поэтому они не обеспечивались необходимой защитой от шума.
Эсминцы проекта 45 строятся для Военно-морских сил Великобритании с 2003 года. Последний из шести эсминцев вошел в состав флота в 2013 году. Главной задачей новых эсминцев является противоракетная оборона морских группировок ВМС. Проект 45 заменил эсминцы типа 42, принятые на вооружение в 1978 году.
05.02.2017
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