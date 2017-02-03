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Украина может принять участие в разработке турецкого оружия

06.02.2017 Военный паритет 261 0
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Флаги Турции и Украины
Флаги Турции и Украины
Источник: en.trend.az

Украинская государственная компания ""Укроборонпром", занимающаяся экспортом/импортом военной техники и продукции двойного назначения, планирует открыть представительство в Турции.

Такое заявление сделал заместитель руководителя компании Денис Хурак, однако не раскрыл содержание и потенциал программ двустороннего сотрудничества между двумя странами в оборонной сфере. В среднесрочной перспективе компания планирует открыть представительства в Брюсселе (Бельгия) и Вашингтоне (округ Колумбия, США).

"Укроборонпром" создан указом президента страны в 2010 году и объединяет 112 предприятий ВПК Украины. Агентство "Интерфакс-Украина" полагает, что Украина может принять участие в программах создания таких турецких вооружений, как истребитель нового поколения TFX и основной боевой танк Altay. В настоящее время "Укроборонпром" и компания Aselsan присматриваются к возможности сотрудничества в области электронных и оптических компонентов.

Кроме того, Киев уделяет большое внимание активизации военно-технического сотрудничества с Варшавой. Польша может поставлять БЛА для ВС Украины, Украина может участвовать в модернизации польских истребителей, бронемашин, систем ПВО. В 2015 году польская компания WB Electronics и "Укроборонпром" договорились об использовании польских технологий для создания украинских военных беспилотников, в декабре 2015 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве в разработке систем ПВО.

03.02.2017
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Страны
Бельгия
Колумбия
Польша
США
Турция
Украина
Продукция
Altay
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения

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