Украина может принять участие в разработке турецкого оружия



Флаги Турции и Украины

Источник: en.trend.az Флаги Турции и УкраиныИсточник: en.trend.az

Украинская государственная компания ""Укроборонпром", занимающаяся экспортом/импортом военной техники и продукции двойного назначения, планирует открыть представительство в Турции.

Такое заявление сделал заместитель руководителя компании Денис Хурак, однако не раскрыл содержание и потенциал программ двустороннего сотрудничества между двумя странами в оборонной сфере. В среднесрочной перспективе компания планирует открыть представительства в Брюсселе (Бельгия) и Вашингтоне (округ Колумбия, США).

"Укроборонпром" создан указом президента страны в 2010 году и объединяет 112 предприятий ВПК Украины. Агентство "Интерфакс-Украина" полагает, что Украина может принять участие в программах создания таких турецких вооружений, как истребитель нового поколения TFX и основной боевой танк Altay. В настоящее время "Укроборонпром" и компания Aselsan присматриваются к возможности сотрудничества в области электронных и оптических компонентов.

Кроме того, Киев уделяет большое внимание активизации военно-технического сотрудничества с Варшавой. Польша может поставлять БЛА для ВС Украины, Украина может участвовать в модернизации польских истребителей, бронемашин, систем ПВО. В 2015 году польская компания WB Electronics и "Укроборонпром" договорились об использовании польских технологий для создания украинских военных беспилотников, в декабре 2015 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве в разработке систем ПВО.