Стоимость немецкого телескопа eRosita составила €90 млн



Источник: © EPA/Nick Rose/NASA/ESA Источник: © EPA/Nick Rose/NASA/ESA

Телескоп позволит изучить скопления галактик, черные дыры и получить данные о природе темной материи

ХИМКИ, 3 февраля. /ТАСС/. Стоимость немецкого телескопа eRosita для российско-европейской обсерватории "Спектр-РГ" составила €90 млн, сообщил в пятницу журналистам научный руководитель проекта Петер Предель.

"Стоимость (немецкого телескопа) - €90 миллионов. Он не застрахован. Если с ним что-то случится, он будет потерян безвозвратно, потому что чтобы создать новый, потребуется десять лет", - сказал Предель.

Телескоп eRosita позволит изучить скопления галактик, черные дыры и получить данные о природе темной материи. Институт внеземной физики Общества Макса Планка работал над ним десять лет, а его поставка в Россию несколько раз откладывалась с 2013 года. Рентгеновский зеркальный телескоп eRosita будет интегрирован в космическую обсерваторию "Спектр-РГ" наряду с российским рентгеновским зеркальным телескопом ART-XC, который также уже находится на испытаниях в НПО Лавочкина. Обсерватория будет проводить обзор всего неба в рентгеновском и гамма-диапазоне электромагнитного спектра, искать скопления галактик, изучать черные дыры, вспышки сверхновых и галактические ядра.

Запуск "Спектра-РГ" запланирован на март 2018 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон" и разгонного блока "ДМ".