Вопросы космической погоды вошли в программу предупреждения об угрозах из космоса
|
Отрасли и сферы: Космонавтика + Состояние и перспективы ОПК
|
Источник: © EPA/ESA/Hubble & NASA
Отмечается, что плохо прогнозируемые изменения активности Солнца представляют угрозу серьезных потерь, прежде всего, в сфере производственной деятельности
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Проблема космической погоды вошла в программу по созданию отечественной системы предупреждения об угрозах из космоса, сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов в ходе научной конференции "Физика Космоса", которая проходит на базе Коуровской астрономической обсерватории им. К. А. Бархатовой в Свердловской области.
"России необходима собственная система предупреждения угроз из космоса, эта работа ведется, и положительный результат в организационном плане есть. Было подписано решение Роскосмоса о создании программы "Дозор", которая составлена из различных проектов. В программу включены вопросы, связанные с контролем ближнего космоса и космическим мусором, также на перспективу включены вопросы по созданию системы обнаружения опасных небесных тел - астероидов и комет - эта работа начнется через год. Подключена в связку и работа по улучшению системного подхода к проблеме космической погоды, то есть опасности, обусловленной непредсказуемым поведением Солнца", - отметил он.
По словам Шустова, плохо прогнозируемые изменения активности Солнца представляют угрозу серьезных потерь, прежде всего, в сфере производственной деятельности. "Нарушения связи, быстрые неожиданные "распухания" атмосферы, существенно влияющие на движение многочисленных искусственных спутников Земли, и другие опасные последствия заставляют относиться к проблеме космической погоды серьезно. России нужно активно участвовать в международных программах, а для этого развивать свою службу космической погоды", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что в программу "Дозор" входят многие организации: и научные, и промышленные. "Ее главная задача, чтобы к 2025 году у нас уже была собственная национальная система, которая по эффективности была бы сравнима с европейской", - уточнил Шустов.
О конференции
Конференция "Физика Космоса" имеет более чем 40-летнюю историю и организуется при поддержке головного совета по астрономии Министерства образования РФ. Основные темы конференций - новейшие достижения в области изучения объектов Солнечной системы, физики звезд, звездных систем, межзвездной среды, физики Галактики, околоземного пространства, релятивистских объектов во Вселенной. В ней примут участие 163 астронома из Мюнхена, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, Томска, Красноярска, Ростова-на-Дону, поселка Научный (Крым) и других городов.
03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.02.2017 "Роскосмос" работает над устранением системных недостатков в отрасли
06.02.2017 Эксперт рассказал, с чем связаны неудачи в российской космической отрасли
06.02.2017 Как на экологию России влияют космические пуски
06.02.2017 Роскосмос начнет размещать контракты на закрытой электронной площадке
06.02.2017 ЦЭНКИ взял на себя руководство субподрядчиками на космодроме Восточный
06.02.2017 "Роскосмос" надеется на тесное сотрудничество с NASA при новой администрации агентства
06.02.2017 Россия планирует осуществить семь пусков ракет "Протон-М" в 2017 году
06.02.2017 Александр Леонов: "Все параметры, которые закладывались при создании совместной крылатой ракеты "БраМос", достигнуты или перекрыты"