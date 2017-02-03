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WSJ: в Falcon 9 выявлен опасный для пилотируемых запусков дефект

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 206 0
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Старт ракеты Falcon 9
Старт ракеты Falcon 9
Источник: NASA

По данным издания, специалисты обнаружили подверженность образованию трещин лопастей турбины, подающей топливо в двигатели ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Конструкция ракеты-носителя Falcon 9 производства американской компании SpaceX имеет производственный дефект, чреватый опасными последствиями для планируемых в будущем запусков астронавтов. Такой предварительный вывод сделали сотрудники Счетной палаты США (аудиторский орган Конгресса), сообщила в четверг газета WSJ.

По ее сведениям, окончательный отчет о причинах аварии Falcon 9, происшедшей в начале сентября прошлого года, будет обнародован в предстоящие несколько недель. В предварительном порядке специалисты выявили достаточно серьезный дефект - подверженность образованию трещин лопастей турбины, подающей топливо в двигатели. Эта особенность может потребовать внесения не просто изменений, а полной замены конструкции турбин, уточнило издание.

В SpaceX отчасти подтвердили наличие данной проблемы. "Мы провели квалификацию двигателей с тем, чтобы они не поддавались" образованию трещин, но "модифицируем дизайн, чтобы избежать" этого, приводит издание слова представителя компании. По его оценке, изменения "будет внесены в окончательный проект" версии Falcon 9, которая будет предназначена для совершения пилотируемых полетов.

11 сентября прошлого года во время пуска с мыса Канаверал в штате Флорида взорвалась ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6. В результате ЧП никто не пострадал. Владевшая уничтоженным спутником компания Space Communication подтвердила намерение потребовать от SpaceX компенсацию в размере $50 млн или бесплатный запуск в связи с потерей Amos-6.

В SpaceX провели расследование катастрофы. Специалисты пришли к выводу, что ее причиной стала неисправность в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, которые расположены внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты. Представители SpaceX отметили, что компания приняла необходимые меры с целью недопущения повторения аварийной ситуации.

С 2012 года SpaceX уже несколько раз успешно доставляла грузы на Международную космическую станцию (МКС) с помощью корабля Dragon. Компании четыре раза удавалось осуществить управляемый спуск нижней ступени носителя на морскую платформу в Атлантическом океане.

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Израиль
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС

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