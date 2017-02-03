Рогозин призвал наращивать выпуск отечественной техники для боевой и гражданской авиации
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Дмитрий Рогозин
Источник: www.gosrf.ru
Сирийское небо показало, что очень много было сделано правильно за последнее время, считает вице-премьер РФ
РЫБИНСК (Ярославская область), 3 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призвал наращивать выпуск отечественной техники для боевой авиации, а также предпринимать меры для того, чтобы и в гражданском секторе отечественные производители были на передовых позициях.
"Для нас задача стоит двуединая", - заявил он во время посещения двигателестроительного предприятия НПО "Сатурн", входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. "С одной стороны, нарастить выпуск современной боевой авиационной техники для воздушно-космических сил", - отметил вице-премьер. "Сирийское небо показало, что очень много было сделано правильно за последнее время, а недавняя презентация многофункционального истребителя МиГ-35 показывает, что и по данной дороге мы также двигаемся вперед, то есть мы сохраняем конкурентность ведущих конструкторских школ", - подчеркнул он.
"Но есть другая задача - задача отвоевания нашего гражданского неба нашей же собственной авиационной промышленностью", - сказал Рогозин журналистам.
03.02.2017
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