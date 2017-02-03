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Начальник ЦСКА: Всемирные военные игры в Сочи станут спортивным праздником

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 149 0
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Михаил Барышев
Источник: © Артем Геодакян/ТАСС

Михаил Барышев отметил, что уже практически все готово для проведения турнира

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Третьи зимние Всемирные военные игры, которые пройдут в Сочи, станут настоящим спортивным праздником. Такое мнение высказал на пресс-конференции в ТАСС начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев.

"Уже практически все готово, подготовлен волонтерский корпус, завершается процесс аккредитации спортсменов. Уверен, что Игры будут настоящим спортивным праздником, которым смогут насладится все любители спорта как из нашей страны, так и из-за рубежа", - сказал он.

Также он выразил надежду, что сборная России займет первое место в общекомандном зачете по итогам турнира. "Без медального плана нельзя участвовать, и он у нас есть, но озвучивать, чтобы не сглазить, не буду. Уверен и надеюсь, что родные стены помогут нам занять первое место в общекомандном зачете", - сказал он.

Игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Ранее соревнования проходили в Италии (Валле-д’Аоста, 2010 год) и Франции (Анси, 2013), и оба раза победителями стали представители страны-хозяйки турнира.

Всемирные военные игры - мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта.

03.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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