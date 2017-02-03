Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

От "Грома" до "Удара грома"

06.02.2017 Военный паритет 235 0
-2
Понравилась новость?
 0
ПЗРК GROM
Польский ПЗРК GROM
Источник: www.army-technology.com

Инспекция по вооружениям Польши подписала контракт с компанией Mesko на приобретение переносных ЗРК Piorun (Grom-M) на сумму 232,7 млн долл США.

Срок действия контракта 2017-2022 годы и предусматривает поставку 1300 ПЗРК, 420 систем управления огнем, дневных прицелов GR-D и тепловизионных прицелов CTP-1. Первая партия из 150 ПЗРК и 40 СУО должна быть передана вооруженным силам страны к концу 2017 года с увеличением ежегодного выпуска ПЗРК и СУО в период 2019-2020 годов соответственно до 150 и 80. Piorun с польского означает "удар грома".

Контракт также предусматривает производство еще 100 ракет для квалификационных и приемочных испытаний. "Пиорун" является дальнейшим развитием ПЗРК "Гром", который, в свою очередь, является польским вариантом российского комплекса 9К38 "Игла" (код НАТО SA-18 Grail). "Гром" находился в серийном производстве с 2000 года и имеет такие же размеры, что и "Пиорун" - длина 159,6 см, диаметр 72 мм. ТТХ ракеты "Пиорун": система наведения - ИК ГСН, максимальная дальность поражения воздушной цели до 8000 м (на 1000 м больше "Грома"), высота поражения 4000 м, скорость полета ракеты 660 м/с. Масса всего комплекса 16,5 кг.

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Grom ПЗРК
Игла
Компании
MESKO
NATO

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 06.02 18:40
  • 41
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 06.02 18:39
  • 14
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 06.02 18:38
  • 2
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 06.02 17:55
  • 7
Что произойдет, если самые мощные атомные ракетоносцы России и Америки вступят в бой? (The National Interest, США)
  • 06.02 17:40
  • 1
Мощности Воронежского авиазавода позволят собирать до 12 Ил-112В в год
  • 06.02 17:32
  • 11
Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы
  • 06.02 16:04
  • 1
Гособоронзаказ для ульяновских заводов увеличили в пять раз в 2017 году
  • 06.02 15:57
  • 1
Развитие ОПК: Создается федеральный центр развития станкостроения
  • 06.02 15:55
  • 162
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 06.02 15:50
  • 4
В Воронеже собрали первый Ил-112
  • 06.02 15:37
  • 26
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 06.02 15:28
  • 2
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
  • 06.02 15:07
  • 691
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 06.02 14:59
  • 19
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 06.02 14:58
  • 842
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  