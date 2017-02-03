От "Грома" до "Удара грома"
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Польский ПЗРК GROM
Источник: www.army-technology.com
Инспекция по вооружениям Польши подписала контракт с компанией Mesko на приобретение переносных ЗРК Piorun (Grom-M) на сумму 232,7 млн долл США.
Срок действия контракта 2017-2022 годы и предусматривает поставку 1300 ПЗРК, 420 систем управления огнем, дневных прицелов GR-D и тепловизионных прицелов CTP-1. Первая партия из 150 ПЗРК и 40 СУО должна быть передана вооруженным силам страны к концу 2017 года с увеличением ежегодного выпуска ПЗРК и СУО в период 2019-2020 годов соответственно до 150 и 80. Piorun с польского означает "удар грома".
Контракт также предусматривает производство еще 100 ракет для квалификационных и приемочных испытаний. "Пиорун" является дальнейшим развитием ПЗРК "Гром", который, в свою очередь, является польским вариантом российского комплекса 9К38 "Игла" (код НАТО SA-18 Grail). "Гром" находился в серийном производстве с 2000 года и имеет такие же размеры, что и "Пиорун" - длина 159,6 см, диаметр 72 мм. ТТХ ракеты "Пиорун": система наведения - ИК ГСН, максимальная дальность поражения воздушной цели до 8000 м (на 1000 м больше "Грома"), высота поражения 4000 м, скорость полета ракеты 660 м/с. Масса всего комплекса 16,5 кг.
03.02.2017
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