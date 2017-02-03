Развитие ОПК: Системе образования необходимы амбициозные задачи



Будущие военные инженеры на механосборочном заводе КМЗ; в сборочно-сдаточном производстве Курганмашзавода

Источник: http://www.tplants.com/ Будущие военные инженеры на механосборочном заводе КМЗ; в сборочно-сдаточном производстве КурганмашзаводаИсточник: http://www.tplants.com/

Для решения задач по диверсификации и наращиванию объемов продукции гражданского и двойного назначения российскому ОПК необходимы инженеры-исследователи, конструкторы, разработчики и проектировщики, разбирающиеся в технологиях для новых рынков.

Специалисты должны понимать, что такое аддитивные технологии, искусственный интеллект, робототехника, интернет вещей, алгоритмирование. Чтобы перепрофилировать производства, ориентированные на гособоронзаказ, под выпуск высокотехнологичной гражданской продукции только госкорпорации «Ростех» потребуется порядка 9 тысяч инженеров такого уровня.

Уметь работать на глобальных рынках

28 января на конференции «Путь к успеху: программы поддержки одаренных детей и молодежи в контексте стратегии научно-технологического развития России» в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи была отмечена острая необходимость предприятий ОПК в инженерах-исследователях, конструкторах, разработчиках и проектировщиках, разбирающихся в технологиях для новых рынков.

По словам директора корпоративной сетевой академии госкорпорации «Ростех» Дмитрия Волошина, предприятиям Ростеха потребуется около 9000 новых специалистов, чтобы перепрофилировать производства, ориентированные на гособоронзаказ, под выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Дмитрий Волошин отметил, что согласно новой стратегии Ростеха к 2025 году необходимо диверсифицировать производство – если сейчас больше 80% продукции составляет гособоронзаказ, то через 10 лет половина продукции должна быть гражданского назначения.

Предприятиям нужны инженеры-исследователи

Директор корпоративной академии Ростеха также отметил: «Предприятиям нужны инженеры-исследователи, конструкторы, разработчики и проектировщики, разбирающиеся в технологиях для новых рынков. Это аддитивные технологии, искусственный интеллект, робототехника и интернет вещей, программирование и алгоритмирование. В отличие от инженерных кадров для оборонной промышленности, эти специалисты должны обладать «продуктовым мышлением» и быть клиентоориентированными».

Гражданская продукция создается в условиях большей неопределенности по сравнению с оборонной

По словам Дмитрия Волошина, гражданская продукция создается в условиях большей неопределенности по сравнению с оборонной. Поэтому, люди, которые будут работать на глобальных рынках и создавать новые продукты, должны уметь быстро реализовывать различные гипотезы, проверять их с помощью целевой аудитории, не бояться ошибок.

Ставить амбициозные задачи

Сегодня оборонные предприятия все чаще сталкиваются с нехваткой квалифицированных работников. Поэтому в числе государственных приоритетов – подготовка нового поколения кадров для ОПК.

Гарантированное трудоустройство с 2014 по 2020 года получат около 15000 студентов-старшекурсников и аспирантов.

В рамках уже реализуемой Минобрнауки России программы «Новые кадры ОПК» гарантированное трудоустройство с 2014 по 2020 года получат около 15000 студентов-старшекурсников и аспирантов.

По словам первого вице-президента СоюзМаша России Владимира Гутенева, около 6000 высококлассных специалистов ОПК уже окончили обучение по этой программе, до 2020 года в её рамках планируется подготовить ещё 9000 студентов-старшекурсников и аспирантов. На финансирование программы государством предусмотрено более 1 млрд рублей, софинансирование в размере не менее 100% от выделяемой из средств федерального бюджета субсидии будут осуществлять оборонно-промышленные предприятия – участники программы.

В последние несколько лет значительный вклад в развитие системы подготовки кадров для оборонных предприятий внесли инициативы по совершенствованию механизмов реализации Госплана подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК.

Прежде всего – это открытый конкурс «Новые кадры ОПК», направленный на развитие системы подготовки кадров для ОПК в ВУЗах.

В рамках конкурсов «Новые кадры ОПК» по договорам целевого обучения проходят обучение порядка 4,5 тысяч студентов старших курсов

В рамках конкурсов «Новые кадры ОПК» по договорам целевого обучения проходят обучение порядка 4,5 тысяч студентов старших курсов, получающих среднее профессиональное образование, а также студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры. Около 1,5 тысяч выпускников в организациях ОПК уже трудоустроены.

Всего в рамках конкурсов «Новые кадры ОПК» поддержано 760 проектов по целевому обучению и 22 проекта по инфраструктурному обеспечению целевого обучения студентов в интересах организаций ОПК. Суммарный объем финансирования – около 1 млрд. рублей.

Наиболее востребованные направления подготовки: конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, машиностроение, информатика и вычислительная техника, радиоэлектронные системы и комплексы, системы управления летательными аппаратами.

Необходимо ставить еще более амбициозные задачи перед системой образования

Что дальше? На недавно завершившейся конференции «Путь к успеху: программы поддержки одаренных детей и молодежи в контексте стратегии научно-технологического развития России» генеральный директор РВК Александр Повалко, справедливо отметил, что необходимо ставить еще более амбициозные задачи перед системой образования. «Инженерная школа строится не вокруг специализации, а вокруг вызова. В результате специалисты приходят на заводы, но вызов перед ними стоит такой: «Мы не решаем техническую задачу, мы меняем ее природу, делаем мир более приспособленным для жизни людей». Это совершенно другой подход».

Денис Журенков

Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России