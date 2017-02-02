Делегация оборонного комитета Совфеда обсудит в Иране партнерство в ВТС



Флаги Ирана и России

Источник: www.iranreview.org Флаги Ирана и РоссииИсточник: www.iranreview.org

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности посетит 1-6 марта Иран, среди других вопросов обсудит межпарламентское сотрудничество в сфере ВТС, а также в мирном урегулировании в Сирии, сообщил РИА Новости председатель комитета Виктор Озеров.

"C 1 по 6 марта делегация комитета едет в Иран, запланированы встречи с профильным комитетом иранского парламента, в МИД и Минобороны Ирана", - сказал сенатор.

По словам Озерова, на встречах речь пойдёт о межпарламентском сотрудничестве, гармонизации законодательства в сфере противодействия терроризму, сотрудничестве в сфере ВТС, а также перспективах мирного урегулирования в Сирии.