Делегация оборонного комитета Совфеда обсудит в Иране партнерство в ВТС
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Флаги Ирана и России
Источник: www.iranreview.org
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности посетит 1-6 марта Иран, среди других вопросов обсудит межпарламентское сотрудничество в сфере ВТС, а также в мирном урегулировании в Сирии, сообщил РИА Новости председатель комитета Виктор Озеров.
"C 1 по 6 марта делегация комитета едет в Иран, запланированы встречи с профильным комитетом иранского парламента, в МИД и Минобороны Ирана", - сказал сенатор.
По словам Озерова, на встречах речь пойдёт о межпарламентском сотрудничестве, гармонизации законодательства в сфере противодействия терроризму, сотрудничестве в сфере ВТС, а также перспективах мирного урегулирования в Сирии.
02.02.2017
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