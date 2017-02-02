Глеб Никитин: требования по импортозамещению в сфере ОПК должны соблюдаться независимо от источника финансирования



Глеб Никитин

Источник: http://www.minprom.gov.ru/ Глеб НикитинИсточник: http://www.minprom.gov.ru/

В Минпромторге России состоялось заседание Межведомственной рабочей группы (МРГ) по координации закупок механообрабатывающего оборудования. Главной темой обсуждения, которое прошло под председательством первого замминистра промышленности и торговли РФ Глеба Никитина, стало вступление в силу в январе текущего года постановления правительства №9, подробно регламентирующего порядок закупки товаров иностранного производства при наличии отечественных аналогов для нужд обороны страны и безопасности государства.

В мероприятии приняли участие представители департаментов Минпромторга России, государственных корпораций, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса России, а также представители станкоинструментальной отрасли.

На рассмотрение рабочей группы были вынесены конкретные случаи нарушения предприятиями установленных требований постановления, а также озвучены результаты проводимого Минпромторгом России на постоянной основе мониторинга в сфере закупок машиностроительных предприятий, включая данные Единой информационной системы, информацию отраслевых организаций, аналитику по выполнению планов компаний с госучастием в этой сфере.

"По представленным сегодня нарушениям будут сделаны серьезные выводы и рассмотрена возможность принятия кадровых решений в отношении руководителей, допустивших отступление от требований правительства по закупкам товаров иностранного производства при наличии отечественных аналогов", - сказал первый замминистра, обращаясь к участникам заседания.

Он в очередной раз обратил внимание руководителей на необходимость сфокусировать закупки предприятий ОПК на использовании оборудования российского производства, в соответствии с критериями 719-ого постановления правительства, которое вышло в 2015 году.

"Новое, девятое, постановление подробно регламентирует сам порядок закупки. Подчеркну, что указанные требования должны исполняться, независимо от источника финансирования, это вопрос соблюдения корпоративного требования государства как держателя акций", – подчеркнул Глеб Никитин, добавив, что "важно также понимать, что, перевооружение предприятий, работающих для нужд ОПК, должно привести к развитию смежных отраслей промышленности, в первую очередь станкостроения".

Как рассказал в своем докладе директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов, в соответствии с новым постановлением министерством разработан порядок выдачи заключения об отсутствии необходимого производства товаров на территории России. "Сегодня заканчивается его общественное обсуждение и в ближайшее время он будет направлен на регистрацию в Минюст", – сказал он.

Михаил Иванов обратил особое внимание представителей промышленности на то, что заключения, полученные в 2016 году по предыдущему постановлению правительства (№1224), будут иметь юридическую силу в течение одного года с момента выдачи. "Хочу особо акцентировать внимание, что заключения, выданные до 2016 года, уже недействительны, и организациям необходимо повторно проходить профильную комиссию", – пояснил он.

Справочная информация

МРГ создана в рамках поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина от 07 февраля 2014 г. № РД-П9-10пр и направлена на обеспечение выполнения требований о соблюдении организациями ОПК установленных постановлением правительства Российской Федерации от 14 января 2017 года № 9 (взамен постановления от 24 декабря 2013 г. № 1224) запретов и ограничений на допуск товаров иностранного производства при наличии отечественных аналогов, а также на подготовку предложений по ужесточению контроля за нарушениями в этой области, в том числе санкций в отношении организаций и должностных лиц, допускающих такие нарушения, и других требований и мероприятий регуляторного и предупредительного характера.

Стоит отметить, что, согласно постановлению правительства РФ от 14 января 2017 года № 9, запреты не применяются в случаях закупок одной единицы некоторых видов товаров, перечисленных в приложении, стоимость которой равна или менее 50 тыс. рублей, и закупок совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн рублей.

По отдельным видам товаров запрет не применяется при закупках одной единицы товаров, стоимость которой равна или менее 5 тыс. рублей, и закупок совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн рублей.