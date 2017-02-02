Порошенко намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Петр Порошенко на церемонии передачи вооруженным силам Украины первых десяти бронированных автомобилей M1114 HMMWV. 25.03.2015
Источник: Пресс-служба президента Украины
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко намерен провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.
В интервью немецкой газете Berliner Morgenрost Порошенко заявил, что четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16 процентов украинцев, а сейчас эта цифра выросла до 54 процентов.
"Как президент я руководствуюсь мнением своего народа - я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", - добавил украинский лидер.
Верховная рада в декабре 2014 года утвердила отказ Киева от внеблокового статуса. Действующая военная доктрина страны предполагает углубление сотрудничества с НАТО, к 2020 году власти планируют добиться полной совместимости ВСУ с военными структурами альянса.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется много времени. Весной 2016 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказал мнение, что Киев не сможет присоединиться к Евросоюзу и НАТО в ближайшие 20-25 лет.
Скептики также отмечают, что НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры. При этом Украина претендует на Крым, который воссоединился с Россией после референдума в марте 2014-го.
02.02.2017
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