Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новая администрация США может одобрить продажу истребителей F-16 Бахрейну

03.02.2017 ЦАМТО 45 0
0
Понравилась новость?
 0
F-16
Пара американских истребителей F-16
Источник: AFP 2016/ DOD

ЦАМТО, 2 февраля. Председатель Комитета Сената США по иностранным делам Боб Коркер заявил, что ожидает одобрения Белым домом продажи истребителей F-16E/F «Файтинг Фалкон» Бахрейну. Контракт ранее блокировался администрацией Барака Обамы, которая обвиняла Бахрейн в нарушении прав человека в королевстве.

По информации «Дифенз ньюс», администрация Б.Обамы не планировала финализировать контракт, пока королевство не поменяет свою позицию по ненасильственному подавлению оппозиции внутри страны.

Председатель комитета Боб Коркер заявил, что соглашение может быть подписано в ближайшее время и, как он надеется, без выдвижения каких-либо политических ограничений. Данное заявление, как представляется, коррелируется с предвыборными обещаниями Дональда Трампа о невмешательстве США во внутренние дела иностранных государств.

Представитель «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) заявил, что продажа Бахрейну 19 F-16 на сумму 2,8 млрд. долл. имеет критически важное значение для сохранения производственной линии компании.

Как уже сообщалось, Конгресс США 28 сентября 2016 года одобрил зашедшие в тупик проекты поставки истребителей стоимостью около 7 млрд. долл. вооруженным силам Кувейта, Катара и Бахрейна.

Одобрение было получено после более чем двухлетних переговоров на фоне высказанных Израилем опасений в том, что ближневосточные союзники Вашингтона могут использовать данное вооружение против него. В частности, Израиль критиковал Катар за предполагаемые связи с вооруженными исламистскими группировками.

Проекты были одобрены после подписания 10-летнего пакета военной помощи Израилю на сумму 38 млрд. долл. Однако в конце сентября 2016 года администрация Б.Обамы отказалась от окончательного одобрения сделки с Бахрейном, пока не будет достигнут прогресс в области прав человека в этой стране.

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Израиль
Катар
Кувейт
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.02 00:45
  • 15695
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.02 00:19
  • 11
"Сухой" просил помощь у Китая по Т-50?
  • 02.02 22:56
  • 15
"Вертолеты России" готовы модернизировать порядка восьми Ка-27 в год для Морской авиации
  • 02.02 22:47
  • 13
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 02.02 22:02
  • 99
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 02.02 21:32
  • 649
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 02.02 20:51
  • 4175
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.02 20:35
  • 27
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 02.02 20:24
  • 22
У российского МиГ-35 есть большой секрет (и на сей раз НАТО будет очень довольна) (The National Interest, США)
  • 02.02 19:17
  • 134
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 02.02 18:36
  • 8
Турция потратит полмиллиарда долларов на модернизацию своих танков
  • 02.02 18:21
  • 3367
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.02 18:15
  • 5
Мастера вертикального взлета
  • 02.02 18:07
  • 3
В подмосковном парке «Патриот» состоится II военно-научная конференция, посвященная роботизации ВС России
  • 02.02 18:03
  • 1
Танки Т-62М в Сирии применили высокоточные ракеты
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  