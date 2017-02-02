Новая администрация США может одобрить продажу истребителей F-16 Бахрейну



Пара американских истребителей F-16

Источник: AFP 2016/ DOD Пара американских истребителей F-16Источник: AFP 2016/ DOD

ЦАМТО, 2 февраля. Председатель Комитета Сената США по иностранным делам Боб Коркер заявил, что ожидает одобрения Белым домом продажи истребителей F-16E/F «Файтинг Фалкон» Бахрейну. Контракт ранее блокировался администрацией Барака Обамы, которая обвиняла Бахрейн в нарушении прав человека в королевстве.

По информации «Дифенз ньюс», администрация Б.Обамы не планировала финализировать контракт, пока королевство не поменяет свою позицию по ненасильственному подавлению оппозиции внутри страны.

Председатель комитета Боб Коркер заявил, что соглашение может быть подписано в ближайшее время и, как он надеется, без выдвижения каких-либо политических ограничений. Данное заявление, как представляется, коррелируется с предвыборными обещаниями Дональда Трампа о невмешательстве США во внутренние дела иностранных государств.

Представитель «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) заявил, что продажа Бахрейну 19 F-16 на сумму 2,8 млрд. долл. имеет критически важное значение для сохранения производственной линии компании.

Как уже сообщалось, Конгресс США 28 сентября 2016 года одобрил зашедшие в тупик проекты поставки истребителей стоимостью около 7 млрд. долл. вооруженным силам Кувейта, Катара и Бахрейна.

Одобрение было получено после более чем двухлетних переговоров на фоне высказанных Израилем опасений в том, что ближневосточные союзники Вашингтона могут использовать данное вооружение против него. В частности, Израиль критиковал Катар за предполагаемые связи с вооруженными исламистскими группировками.

Проекты были одобрены после подписания 10-летнего пакета военной помощи Израилю на сумму 38 млрд. долл. Однако в конце сентября 2016 года администрация Б.Обамы отказалась от окончательного одобрения сделки с Бахрейном, пока не будет достигнут прогресс в области прав человека в этой стране.