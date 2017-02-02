Двигатели F108 будут еще эксплуатировать
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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KC-135R. Источник: www.asdnews.com
Компания CFM International Inc. (совместное предприятие, созданное Safran и General Electric) получила контракт на сумму около 1,97 млрд долл США на поставку запасных частей для ТРДД F108.
Контракт будет действовать до 31 октября 2024 года.
F108 является военным вариантом коммерческого двигателя CFM56. Начиная с 1974 года компания CFM International поставила операторам 29500 двигателей этого типа, включая коммерческие. ВВС США эксплуатируют эти двигатели на 550 самолетах-заправщиках KC-135R Stratotanker (фото, тяга двигателя 22000 фунтов, или 10200 кг).
02.02.2017
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