Колумбийские "Кфиры" ограничены двигателями



Истребитель Kfir ВВС Колумбии

Источник: www.flickr.com Истребитель Kfir ВВС КолумбииИсточник: www.flickr.com

ВВС Колумбии сообщают, что срок службы истребителей Kfir израильского производства с американскими двигателями General Electric J-79-GE может завершиться в 2019 году, но замены им не видно.

В 2015 году ВВС столкнулись с кризисом, когда после серии аварий парк этих самолетов стоял на приколе. Ситуация была решена посредством принятия ограничений на маневрирование в полете.

Как ожидается, будет принято решение об очередном продлении срока эксплуатации этих самолетов до 2025 года путем планового ремонта двигателей на сумму 300 млн долл США. Однако некоторые эксперты считают, что 2019 год может стать последним для старых ТРДДФ, если не будут приобретены новые двигатели.