JF-17 Block III - цель Мьянмы



Истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки JF-17 Thunder

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки JF-17 ThunderИсточник: Марина Лысцева/ТАСС

Мьянма находится на продвинутой стадии переговоров по закупке 16 истребителей JF-17 Thunder пакистанского производства, а также по получении права на лицензионное производство.

Если соглашение будет подписано, это будет означать большой шаг вперед в развитии национальной оборонной промышленности Мьянмы. ВВС этой страны стремятся заменить устаревший парк истребителей F-7M Airguard и штурмовиков A-5C Fantan, приобретенных в Китае в 1990-х годах. Наличие лицензионных истребителей JF-17 превратит этот боевой самолет в основную силу ВВС в предстоящие десятилетия.

На вооружении ВВС Пакистана находятся примерно 70 истребителей этого типа, первый поступил на вооружение в 2009 году. По всей вероятности, в ближайшие годы их количество возрастет до 150 машин.

Ожидается, что первый самолет будет передан Мьянме к концу этого года. Неясно, какой версии будут эти самолеты - новейшим считается вариант JF-17 Block III, который находится в серийном производстве с прошлого года. Источники сообщают, что Мьянма стремится приобрести лицензию именно на этот вариант истребителя.