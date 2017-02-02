JF-17 Block III - цель Мьянмы
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Истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки JF-17 Thunder
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
Мьянма находится на продвинутой стадии переговоров по закупке 16 истребителей JF-17 Thunder пакистанского производства, а также по получении права на лицензионное производство.
Если соглашение будет подписано, это будет означать большой шаг вперед в развитии национальной оборонной промышленности Мьянмы. ВВС этой страны стремятся заменить устаревший парк истребителей F-7M Airguard и штурмовиков A-5C Fantan, приобретенных в Китае в 1990-х годах. Наличие лицензионных истребителей JF-17 превратит этот боевой самолет в основную силу ВВС в предстоящие десятилетия.
На вооружении ВВС Пакистана находятся примерно 70 истребителей этого типа, первый поступил на вооружение в 2009 году. По всей вероятности, в ближайшие годы их количество возрастет до 150 машин.
Ожидается, что первый самолет будет передан Мьянме к концу этого года. Неясно, какой версии будут эти самолеты - новейшим считается вариант JF-17 Block III, который находится в серийном производстве с прошлого года. Источники сообщают, что Мьянма стремится приобрести лицензию именно на этот вариант истребителя.
02.02.2017
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