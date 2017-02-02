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Китайская ПКР - "киллер-оружие" хуситов

03.02.2017 Военный паритет 48 0
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YJ-82 (C-802)
Тактическая противокорабельная крылатая ракета средней дальности YJ-82 (Экспортное - C-802)
Источник: http://wartime.org.ua/

Китайское ракетное оружие становится "киллер-оружием" повстанцев на Ближнем Востоке, пишет китайский источник.

Утверждается, что недавно уничтоженный саудовский военный корабль был атакован повстанцами-хуситами Йемена, использовавшими "поддельную иранскую ракету" на базе китайской ПКР Х-802А. Ранее эти же ракеты были использованы для поражения высокоскоростного транспортного корабля-катамарана ВМС ОАЭ.

ПКР С-802 известна также как "Орел-2" и состоит на вооружении ВМС и ВВС НОАК, экспортируется в Бангладеш, Пакистан, Таиланд, Индонезию и другие страны.

02.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Индонезия
Иран
Йемен
Китай
ОАЭ
Пакистан
Саудовская Аравия
Таиланд
Продукция
YJ-82

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