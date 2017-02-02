Китайская ПКР - "киллер-оружие" хуситов



Тактическая противокорабельная крылатая ракета средней дальности YJ-82 (Экспортное - C-802)

Источник: http://wartime.org.ua/ Тактическая противокорабельная крылатая ракета средней дальности YJ-82 (Экспортное - C-802)Источник: http://wartime.org.ua/

Китайское ракетное оружие становится "киллер-оружием" повстанцев на Ближнем Востоке, пишет китайский источник.

Утверждается, что недавно уничтоженный саудовский военный корабль был атакован повстанцами-хуситами Йемена, использовавшими "поддельную иранскую ракету" на базе китайской ПКР Х-802А. Ранее эти же ракеты были использованы для поражения высокоскоростного транспортного корабля-катамарана ВМС ОАЭ.

ПКР С-802 известна также как "Орел-2" и состоит на вооружении ВМС и ВВС НОАК, экспортируется в Бангладеш, Пакистан, Таиланд, Индонезию и другие страны.