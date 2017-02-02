Израиль либерализовал экспортную политику в области БЛА



БЛА Harop израильской компании IAI (Israel Aerospace Industry) БЛА Harop израильской компании IAI (Israel Aerospace Industry)

Министерство обороны Израиля ослабило жесткие экспортные ограничения для производимых в стране беспилотников. Изменение политики было продиктовано стремительно растущей конкуренцией в этой сфере.

Источник из израильской оборонной промышленности сообщил, что за последние месяцы произошли большие изменения. "Мы теперь получаем лицензию на экспорт в те страны, в которые никогда ранее не поставляли такую технику, и можем экспортировать те типы беспилотников, которых никогда не продавали за рубеж и даже не могли мечтать об этом", заявил он. Кроме того, стало проще выполнять требования по передаче технологий.

Свобода экспорта, однако, сопровождается строгими штрафными санкциями, если компании не могут в срок выполнить поставку техники и тем самым навредят имиджу израильского ВПК, которым могут воспользоваться конкуренты.

Это решение является хорошим предзнаменованием для Индии, поскольку эта страна является крупнейшим покупателем израильских военных беспилотных авиационных систем, пишет индийский источник.