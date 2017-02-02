Россия может помочь в разработке АМСА



Макет индийского перспективного боевого самолета АМСА

Источник: DRDO Макет индийского перспективного боевого самолета АМСАИсточник: DRDO

Индийская программа создания среднего истребителя нового поколения АМСА (Advanced Medium Combat Aircraft) многие годы находилась в подвешенном состоянии. Однако проект должен иди вперед более энергично, так как все более тревожным становится дефицит боевых самолетов в ВВС Индии, пишет индийский источник.

Впервые модель самолета была показана на выставке Aero India 2013 в Бангалоре. АМСА должен быть двухдвигательным многоцелевым истребителем с внутренним отсеком для вооружения и стелс-технологиями национальной разработки. Индийскими должны быть радиопоглощающие краски и композиционные материалы.

Однако и сейчас ВВС скептически относятся к этой программе, но пришло время, когда Индия должна сама создавать и производить современные боевые самолеты. Без сомнения, на этом пути ждут большие трудности, но ведь даже США иногда буксуют с продвижением программы F-35.

В 2015 году Индия вела активные переговоры с Россией для покупки определенных критических технологий. Речь, в частности, шла о технологиях управления вектором тяги двигателя и некоторых проектных технологий на этапе разработки концепта пятого поколения. Кроме того, Индия обратилась к США, России и Европе с просьбой оказать содействие в лицензионном производстве ТРДДФ класса тяги 110 кН, способных обеспечить крейсерский сверхзвук. Головной разработчик АМСА - Агентство авиационных разработок ADA амбициозно заявляет о возможности строительства четырех прототипов уже в 2019 году. Агентство особо заинтересовано в разработке радиопоглощающих структур (radar absorbing structure - RAS) и радиопоглощающих материалов (radar absorbing materials - RAM), внутреннего отсека вооружения и S-воздуховода для двигателей.

Считается, что ВМС Индии подключатся к разработке палубного варианта АМСА "где-то в конце этого десятилетия".