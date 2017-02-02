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F-15 и его содержимое для Саудовской Аравии

03.02.2017 Военный паритет 48 0
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Самолет F-15SA Eagle
Третий изготовленный для ВВС Саудовской Аравии истребитель Boeing F-15SA Eagle (номер ВВС США 12-1003, серийный номер SA3) во время продолжающихся испытаний в летно-испытательном центре ВВС США Plant 42 на авиабазе Палмдейл (Калифорния), 2016 год
Источник: twitter.com/saikhamk

В 2010 году США одобрили крупнейшую в истории военную экспортную сделку с Саудовской Аравией на сумму 29,4 млрд долл.

Откуда взялась такая огромная сумма? ВВС Саудовской Аравии заказали 84 истребителя F-15 новой постройки и модерниацию 70 самолетов этого типа (по другим данным - 68 - прим. ВП), находящихся на вооружении королевской военной авиации. Кроме того, было запрошено 170 комплектов бортовых РЛС с АФАР типа APG-63(v)3, 193 двигателя F-110-GE-129 улучшенной версии, 500 нашлемных систем целеуказания JHMCS (joint helmet-mounted cueing systems), 500 ракет воздушного боя AIM-120C/7 и 300 AIM-9X Sidewinder, 1100 УАБ GBU-24 Paveway калибра 2000 фунтов (908 кг) с лазерной ГСН.

Программа модернизации саудовских F-15 также обозначается как F-15E Strike Eagle Mobile 4.5 (поколение 4,5). Первые истребители были переданы ВВС 25 января этого года, церемония состоялась в рамках празднования 50-летия авиационного колледжа им. короля Фейсала в Эр-Рияде.


02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
AMRAAM
F-15
Проекты
АФАР

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