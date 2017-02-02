Модернизация F-16. Чужим новое, свои обойдутся "продлением жизни"



Тренажер истребителя F-16V

Источник: Lockheed Martin Тренажер истребителя F-16VИсточник: Lockheed Martin

В июле 2016 года компания Lockheed Martin делилась своими надеждами модернизировать до 500 истребителей F-16 ВВС стран мира до уровня версии V с радаром с активной ФАР, работы планируется завершить в течение предстоящих 7 лет.

Сообщалось, что уже есть заказы на модернизацию более 300 истребителей этого типа ВВС Южной Кореи, Тайваня и Сингапура. В качестве РЛС предлагается станция Northrop Grumman AN/APG-83 SABR (Scalable Agile Beam Radar), кабинная панель авионики получит большой центральный дисплей размером 6 на 8 дюймов (фото - дисплей компании Elbit Systems), улучшенную систему обработки данных и подвесной разведывательно-прицельный контейнер Sniper.

С момента начала серийного производства компания "Локхид Мартин" продала 4573 самолета, общий заказ составил 4588 машин. После сборки оставшихся 16 истребителей в 2017 году производственная линия может быть остановлена.

ВВС США желают лишь продлить ресурс самолетов версии Block 40/50 от 8 до 12 тыс часов и до сих пор не решили оснастить истребители радаром с АФАР.

24 января источники сообщили, что началась модернизация 144 истребителей из состава ВВС Тайваня на общую сумму 5,3 млрд долл США. Отмечается, что работы будут вестись в течение 6 лет, темп модернизации составит 24 машины в год.