Истребитель ПАК ФА попадет в ВКС России в следующей госпрограмме вооружений



Два летных опытных образца истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). Июль 2016 года

Источник: Вадим Савицкий / russianplanes.net Два летных опытных образца истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). Июль 2016 годаИсточник: Вадим Савицкий / russianplanes.net

Серийные поставки в войска истребителя пятого поколения Т-50, создаваемого по программе ПАК ФА, могут начаться в рамках следующей госпрограммы вооружений. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замминистра обороны России Юрий Борисов.

В данный момент, пояснил Борисов, начата опытная эксплуатация самолета.

Ранее, в июле 2016 года, замминистра военного ведомства заявлял, что серийные поставки самолетов ПАК ФА в ВКС начнутся с 2018 года. Тогда же источник в оборонной промышленности сообщал о подготовке контракта с Минобороны, по которому с 2017 года военные должны были получить установочную партию из 12 истребителей.

Первоначально в Государственной программе развития вооружений на период до 2020 года (ГПВ-2020) предусматривалась закупка 52 машин Т-50. Однако в марте 2015 года Борисов отмечал, что в рамках ГПВ-2020 количество самолетов может быть сокращено. "Лучше нам иметь задел в виде ПАК ФА и возможность потом продвинуться вперед, до конца выжав все возможности из истребителей поколения 4+", — подчеркивал тогда заместитель главы Минобороны.

Государственная программа развития вооружений на период 2018-2025 годов (ГПВ-2025) должна быть подготовлена к июлю 2017 года. Ее объем и состав в данный момент согласовываются с уполномоченными ведомствами. Согласно неоднократно звучавшим утверждениям военно-политического руководства страны, часть расходов по ГПВ-2020 будут перенесены в ГПВ-2025.

Истребитель Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Одновременно с истребителем пятого поколения разрабатывается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Предполагается, что испытания Т-50 будут завершены в 2017 году.