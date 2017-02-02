Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Истребитель ПАК ФА попадет в ВКС России в следующей госпрограмме вооружений

03.02.2017 Lenta.ru 51 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребители Т-50 (ПАК ФА)
Два летных опытных образца истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). Июль 2016 года
Источник: Вадим Савицкий / russianplanes.net

Серийные поставки в войска истребителя пятого поколения Т-50, создаваемого по программе ПАК ФА, могут начаться в рамках следующей госпрограммы вооружений. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замминистра обороны России Юрий Борисов.

В данный момент, пояснил Борисов, начата опытная эксплуатация самолета.

Ранее, в июле 2016 года, замминистра военного ведомства заявлял, что серийные поставки самолетов ПАК ФА в ВКС начнутся с 2018 года. Тогда же источник в оборонной промышленности сообщал о подготовке контракта с Минобороны, по которому с 2017 года военные должны были получить установочную партию из 12 истребителей.

Первоначально в Государственной программе развития вооружений на период до 2020 года (ГПВ-2020) предусматривалась закупка 52 машин Т-50. Однако в марте 2015 года Борисов отмечал, что в рамках ГПВ-2020 количество самолетов может быть сокращено. "Лучше нам иметь задел в виде ПАК ФА и возможность потом продвинуться вперед, до конца выжав все возможности из истребителей поколения 4+", — подчеркивал тогда заместитель главы Минобороны.

Государственная программа развития вооружений на период 2018-2025 годов (ГПВ-2025) должна быть подготовлена к июлю 2017 года. Ее объем и состав в данный момент согласовываются с уполномоченными ведомствами. Согласно неоднократно звучавшим утверждениям военно-политического руководства страны, часть расходов по ГПВ-2020 будут перенесены в ГПВ-2025.

Истребитель Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Одновременно с истребителем пятого поколения разрабатывается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Предполагается, что испытания Т-50 будут завершены в 2017 году.

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
ГПВ-2020
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.02 00:45
  • 15695
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.02 00:19
  • 11
"Сухой" просил помощь у Китая по Т-50?
  • 02.02 22:56
  • 15
"Вертолеты России" готовы модернизировать порядка восьми Ка-27 в год для Морской авиации
  • 02.02 22:47
  • 13
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 02.02 22:02
  • 99
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 02.02 21:32
  • 649
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 02.02 20:51
  • 4175
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.02 20:35
  • 27
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 02.02 20:24
  • 22
У российского МиГ-35 есть большой секрет (и на сей раз НАТО будет очень довольна) (The National Interest, США)
  • 02.02 19:17
  • 134
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 02.02 18:36
  • 8
Турция потратит полмиллиарда долларов на модернизацию своих танков
  • 02.02 18:21
  • 3367
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.02 18:15
  • 5
Мастера вертикального взлета
  • 02.02 18:07
  • 3
В подмосковном парке «Патриот» состоится II военно-научная конференция, посвященная роботизации ВС России
  • 02.02 18:03
  • 1
Танки Т-62М в Сирии применили высокоточные ракеты
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  