Минобороны РФ: группа по Сирии обсудит в Астане разделение оппозиции с "ан-Нусрой"



Война в Сирии

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив Война в СирииИсточник: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Встреча с участием экспертов России, Турции, Ирана и ООН пройдет в Астане 6 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Особое внимание на заседании Совместной оперативной группы в Астане с участием экспертов России, Турции, Ирана и ООН будет уделено вопросам разделения умеренной оппозиции с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ).

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"6 февраля в г. Астана, Республика Казахстан, состоится первое заседание Совместной оперативной группы (СОГ), создаваемой в соответствии с итоговыми договоренностями Международной встречи по сирийскому урегулированию (23-24 января с.г.). В работе Совместной оперативной группы примут участие эксперты России, Турции, Ирана и ООН", - сказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что "целью встречи является обсуждение хода выполнения конфликтующими сторонами режима прекращения боевых действий, выработка мер контроля и пресечения нарушений перемирия, повышение взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией, а также решение вопросов гуманитарного содействия".

"Особое внимание на заседании Совместной оперативной группы будет уделено вопросам разделения умеренной оппозиции с формированиями террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", что рассматривается всеми странами - гарантами введенного с 30 декабря 2016 года режима прекращения боевых действий в Сирии в качестве важнейшей задачи", - сообщили в министерстве.

С учетом итоговых договоренностей Международной встречи по сирийскому урегулированию 23-24 января, предусматривающих трехстороннее взаимодействие по широкому кругу вопросов "сирийского досье", в ходе заседания Совместной оперативной группы планируется обсуждение и других актуальных вопросов урегулирования сирийского конфликта, пояснили в Минобороны.

Заседания Совместной оперативной группы на переговорной площадке в Астане будут носить регулярный характер с привлечением представителей правительства Сирии и вооруженной оппозиции, добавили в военном ведомстве.