В Росгвардии создали департамент по взаимодействию со СМИ

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Источник: РИА Новости Сайт РосгвардииИсточник: РИА Новости

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества создан в Росгвардии вместо временного информационного центра, сообщает ведомство в четверг.

"С целью объективного информирования общества о ходе формирования и результатах деятельности Росгвардии, организации взаимодействия с органами государственной власти, общественными и религиозными организациями… создан департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества", - говорится в релизе.

Руководителем департамента назначен полковник Александр Веклич.