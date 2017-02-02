В Росгвардии создали департамент по взаимодействию со СМИ
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Сайт Росгвардии
Источник: РИА Новости
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества создан в Росгвардии вместо временного информационного центра, сообщает ведомство в четверг.
"С целью объективного информирования общества о ходе формирования и результатах деятельности Росгвардии, организации взаимодействия с органами государственной власти, общественными и религиозными организациями… создан департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества", - говорится в релизе.
Руководителем департамента назначен полковник Александр Веклич.
02.02.2017
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