В Минобороны рассказали, из кого формируют офицерский состав



Здание Министерства обороны РФ

Источник: © Сергей Карпов/ТАСС Здание Министерства обороны РФИсточник: © Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Офицерский состав Вооруженных сил России на текущий момент формируется, главным образом, за счет офицеров запаса и контрактников с высшим образованием, заявил в четверг начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Приоритетными источниками комплектования офицерскими кадрами пока продолжает оставаться прием на военную службу офицеров запаса и из числа военнослужащих нижестоящих составов (контрактников) с высшим образованием", - сказал генерал на специальном сборе начальников кадровых органов.

По его словам, за минувший год ВС РФ пополнились более чем 11 тысячами офицеров, что "практически сопоставимо с полноценным выпуском из вузов Минобороны".

Таким образом, за год Минобороны удалось сохранить кадровый потенциал Вооруженных сил, констатировал Горемыкин. Такой результат, по его словам, был достигнут несмотря на увеличение штатной численности офицеров и перечня должностей, комплектуемых контрактниками, и малочисленность выпусков из военных учебных заведений.

"Примером эффективной работы и неординарных подходов можно считать комплектование летных должностей. Впервые в 2016 году осуществлена подготовка летчиков, организованная путем профессиональной переподготовки в течение 1,5 года офицеров инженерно-технического состава с высшим образованием. В прошлом году состоялся первый выпуск 49 летчиков. Сегодня обучение завершают еще 50 таких военнослужащих", - рассказал генерал.

По его словам, "такие неординарные и одновременно эффективные подходы обеспечили устойчивое поддержание укомплектованности рядов офицерских должностей".

"Полагаем, что данная работа останется актуальной и в 2017 году - практически до начала полноценных выпусков из наших вузов. Кроме того, представляется целесообразным в текущем году сосредоточить усилия на поиске и реализации других таких же нестандартных, неклассических форм комплектования офицерских должностей", - сказал Горемыкин.