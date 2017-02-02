Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Минобороны рассказали, из кого формируют офицерский состав

03.02.2017 РИА Новости 43 0
0
Понравилась новость?
 0
Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ
Источник: © Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Офицерский состав Вооруженных сил России на текущий момент формируется, главным образом, за счет офицеров запаса и контрактников с высшим образованием, заявил в четверг начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Приоритетными источниками комплектования офицерскими кадрами пока продолжает оставаться прием на военную службу офицеров запаса и из числа военнослужащих нижестоящих составов (контрактников) с высшим образованием", - сказал генерал на специальном сборе начальников кадровых органов.

По его словам, за минувший год ВС РФ пополнились более чем 11 тысячами офицеров, что "практически сопоставимо с полноценным выпуском из вузов Минобороны".

Таким образом, за год Минобороны удалось сохранить кадровый потенциал Вооруженных сил, констатировал Горемыкин. Такой результат, по его словам, был достигнут несмотря на увеличение штатной численности офицеров и перечня должностей, комплектуемых контрактниками, и малочисленность выпусков из военных учебных заведений.

"Примером эффективной работы и неординарных подходов можно считать комплектование летных должностей. Впервые в 2016 году осуществлена подготовка летчиков, организованная путем профессиональной переподготовки в течение 1,5 года офицеров инженерно-технического состава с высшим образованием. В прошлом году состоялся первый выпуск 49 летчиков. Сегодня обучение завершают еще 50 таких военнослужащих", - рассказал генерал.

По его словам, "такие неординарные и одновременно эффективные подходы обеспечили устойчивое поддержание укомплектованности рядов офицерских должностей".

"Полагаем, что данная работа останется актуальной и в 2017 году - практически до начала полноценных выпусков из наших вузов. Кроме того, представляется целесообразным в текущем году сосредоточить усилия на поиске и реализации других таких же нестандартных, неклассических форм комплектования офицерских должностей", - сказал Горемыкин.

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.02 00:45
  • 15695
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.02 00:19
  • 11
"Сухой" просил помощь у Китая по Т-50?
  • 02.02 22:56
  • 15
"Вертолеты России" готовы модернизировать порядка восьми Ка-27 в год для Морской авиации
  • 02.02 22:47
  • 13
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 02.02 22:02
  • 99
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 02.02 21:32
  • 649
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 02.02 20:51
  • 4175
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.02 20:35
  • 27
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 02.02 20:24
  • 22
У российского МиГ-35 есть большой секрет (и на сей раз НАТО будет очень довольна) (The National Interest, США)
  • 02.02 19:17
  • 134
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 02.02 18:36
  • 8
Турция потратит полмиллиарда долларов на модернизацию своих танков
  • 02.02 18:21
  • 3367
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.02 18:15
  • 5
Мастера вертикального взлета
  • 02.02 18:07
  • 3
В подмосковном парке «Патриот» состоится II военно-научная конференция, посвященная роботизации ВС России
  • 02.02 18:03
  • 1
Танки Т-62М в Сирии применили высокоточные ракеты
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  