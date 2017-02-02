Вооруженные силы России перестраиваются с учетом нестабильности в мире



Военнослужащие ВС РФ

Источник: Юрий Смитюк/TACC Военнослужащие ВС РФИсточник: Юрий Смитюк/TACC

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают перестраивать свой формат с учетом геополитической обстановки в мире, чтобы гарантировать безопасность страны, заявил в четверг статс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков.

"Обстановка в мире отличается существенной нестабильностью, многообразием угроз и вызовов, в том числе международного терроризма. Адекватно обстановке Вооруженные силы России выстраиваются под формат, гарантирующий безопасность нашей страны: меняются боевой и численный состав, дислокация межвидовых группировок, решаемые задачи на оперативно-стратегических направлениях", - сказал Панков на специальном сборе начальников кадровых органов.

По его словам, "в этой связи своевременность и качество кадрового обеспечения войск приобретает сегодня особую роль".

"От этих вопросов напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил. Именно это обстоятельство придает особую актуальность нашему сбору. Мы с вами должны подробно проанализировать нашу работу в прошедшем году, сделать практические выводы, подвести итоги и, конечно, наметить задачи на текущий 2017 год. По результатам сбора мы должны четко и ясно сформулировать направления кадровой работы в этом году", - заключил Панков.