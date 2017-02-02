Минобороны РФ: для дислокации группировок ВС учитывается геополитическая ситуация
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Военнослужащие ВС РФ в боевой экипировке "Ратник"
Источник: Игорь Агеенко/ТАСС
В ведомстве напомнили о "существенной нестабильности" обстановки в мире
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Боевой и численный состав Вооруженных сил РФ и дислокация их межвидовых группировок определяются с учетом геополитической обстановки в мире и многообразия угроз для безопасности страны. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков на специальном сборе начальников кадровых органов.
"В настоящее время обстановка в мире отличается существенной нестабильностью, многообразием угроз и вызовов, в том числе международного терроризма. Адекватно обстановке Вооруженные силы России выстраиваются под формат, гарантирующий безопасность нашей страны: меняются боевой и численный состав, дислокация межвидовых группировок, решаемые задачи на оперативно-стратегических направлениях", - сказал Панков.
Он подчеркнул, что в этой связи своевременность и качество кадрового обеспечения войск приобретает сегодня особую роль.
"От этих вопросов напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил. Именно это обстоятельство придает особую актуальность нашему сбору. Мы с вами должны подробно проанализировать нашу работу в прошедшем году, сделать практические выводы, подвести итоги и, конечно, наметить задачи на текущий 2017 год. По результатам сбора мы должны четко и ясно сформулировать направления кадровой работы в этом году", - заключил Панков.
02.02.2017
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