Высшие офицерские должности в ВС РФ укомплектованы на 95%
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Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Из 730 позиций, подлежащих замещению высшими офицерами, вакантными сейчас являются только 38, подчеркнул начальник управления президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Антон Федоров
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Укомплектованность должностей высших офицеров Вооруженных сил РФ составляет 95%. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Антон Федоров на специальном сборе начальников кадровых органов ВС РФ.
"На данный момент укомплектованность должностей высших офицеров составляет 95%. На мой взгляд, это хороший рабочий показатель. Из 730 должностей, подлежащих замещению высшими офицерами, вакантными на сегодня являются только 38, причем по 15 из них уже есть документы и находятся у нас в работе", - сказал Федоров.
Он подчеркнул, что "к назначению представляются, как правило, опытные профессионально подготовленные кандидаты, качество комплектования обеспечивается принятой в Минобороны многоуровневой системой подбора".
Федоров отметил, что "в Минобороны работа с кадрами налажена и успешным образом функционирует".
По его словам, в настоящее время Вооруженные силы выполняют целый ряд сложных и ответственных задач, что требует постоянного совершенствования структуры должностей высшего командного состава и оперативного решения вопросов подбора руководящих кадров.
"Руководством Минобороны в 2016 году в целом своевременно принимались решения о представлении военнослужащих на должность, освобождения от должностей и увольнения с военной службы", - отметил начальник управления.
Кадровый потенциал сохранен
ВС РФ в 2016 году сохранили свой кадровый потенциал, сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
"Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, самая главная задача 2016 года - сохранение кадрового потенциала и обеспечение требуемого уровня укомплектованности профессиональными кадрами всех составов военнослужащих - выполнена", - сказал Горемыкин на специальном сборе начальников кадровых органов ВС РФ.
По его словам, такой результат был достигнут, несмотря на увеличение штатной численности офицеров и перечня должностей, комплектуемых контрактниками, и малочисленность выпусков из военных учебных заведений. "Приоритетными источниками комплектования офицерскими кадрами пока продолжает оставаться прием на военную службу офицеров запаса и из числа военнослужащих нижестоящих составов (контрактников) с высшим образованием", - рассказал Горемыкин.
Начальник Главного управления подчеркнул, что "в целом все источники позволили нам принять на военную службу в 2016 году более 11 тыс. офицеров, что практически сопоставимо с полноценным выпуском из вузов Минобороны".
"Примером эффективной работы и неординарных подходов можно считать комплектование летных должностей. Впервые в 2016 году осуществлена подготовка летчиков, организованная путем профессиональной переподготовки в течение 1,5 года офицеров инженерно-технического состава с высшим образованием. В прошлом году состоялся первый выпуск 49 летчиков. Сегодня обучение завершают еще 50 таких военнослужащих", - рассказал генерал, отметив, что такие неординарные и одновременно эффективные подходы обеспечили устойчивое поддержание укомплектованности рядов офицерских должностей.
"Полагаем, что данная работа останется актуальной и в 2017 году - практически до начала полноценных выпусков из наших вузов. Кроме того, представляется целесообразным в текущем году сосредоточить усилия на поиске и реализации других таких же нестандартных, неклассических форм комплектования офицерских должностей", - сказал Горемыкин.
02.02.2017
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