Правительство Канады приступило к переговорам с США по вопросу приобретения истребителей F/A-18E/F «Супер Хорнет»
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
|
Истребитель F/A-18E/F Super Hornet (166977 / NE-100 (серийный номер F252) из состава истребительно-штурмовой эскадрильи VFA-2 ВМС США, 02.08.2015
Источник: Bill Shemley / Airliners.net
ЦАМТО, 2 февраля. Правительство Канады начало переговоры с США по вопросу приобретения ограниченной партии из 18 многоцелевых истребителей F/A-18E/F «Супер Хорнет» в качестве временного решения для срочной замены части имеющегося парка CF-18 (F/A-18 «Хорнет»).
Как сообщает «CBC ньюс» со ссылкой на источники в канадском оборонном ведомстве и компании «Боинг» (Boeing), стоимость американского предложения может составить от 5 до 7 млрд. долл., включая материально-техническое обеспечение в течение всего жизненного цикла самолета. Названные цифры являются предварительными.
Согласно полученной CBC информации, на подписание окончательного соглашения, которое потребует одобрения Конгресса США, потребуется около года. Канадское либеральное правительство ожидает, что первый самолет будет получен уже в 2019 году (примечательно, что в этом году в Канаде состоятся очередные выборы).
Как уже сообщал ЦАМТО, канадское правительство 22 ноября 2016 года объявило о планах закупить ограниченную партию истребителей F/A-18E/F «Супер Хорнет» для срочной замены части имеющегося парка CF-18.
Также министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан подтвердил, что правительство, как и планировалось, начнет «открытый и прозрачный» конкурс для постепенной замены CF-18 после завершения «Обзора оборонной политики Канады» в начале 2017 года. Завершение конкурса планируется в течение пяти лет.
Х.С.Саджан заявил, что ВВС в срочном порядке необходимы боеготовые самолеты в соответствии с обязательствами перед Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command – NORAD). Таким образом, канадское правительство планирует немедленно начать переговоры с «Боингом» по приобретению 18 F/A-18E/F «Супер Хорнет» в качестве временной замены части имеющегося парка CF-18.
Кроме того, Вооруженные силы Канады намерены продлить срок эксплуатации большей части существующего парка CF-18 до конца 2020-х гг. (ранее истребители CF-18 планировалось снять с вооружения в 2020 году). Таким образом, новые самолеты, которые будут выбраны в рамках тендерной процедуры, должны поступить на вооружение до этой даты.
02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2016 Истребитель F-35 вступил в схватку за новые миллиарды
29.11.2016 Канада отказалась от F-35
21.11.2016 Уведомления о продаже американских истребителей Катару и Кувейту
29.09.2016 Первый «Посейдон» для ВВС Австралии
20.04.2016 «Смертельная спираль». Проблемы ВВС Индии
25.11.2015 ВВС США могут закупить новые F-15, F-16 и F-18
06.11.2015 «Хорнеты» будут летать дольше
17.08.2015 F-35C вынужден бороться с другими приоритетами ВМС США