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В феврале 2017 года очередная партия Ка-52 "Аллигатор" будет поставлена Минобороны России

03.02.2017 ИТАР-ТАСС 41 0
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Вертолет Ка-52
Опытный образец боевого вертолета Ка-52 с бортовым номером "51 желтый" (серийный номер 01-01), оснащенный новой оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52 разработки АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». Щелково, 10.08.2016
Источник: Nokilay / aviaforum.ru

Производство боевых разведывательно-ударных вертолетов в 2017 году в связи с началом работы для иностранного заказчика будет увеличено вдвое, заявили в пресс-службе холдинга

Очередная партия боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" будет поставлена Минобороны в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"Несколько фюзеляжей для новых винтокрылых машин в настоящий момент находятся в цехе окончательной сборки. В феврале очередная партия вертолетов Ка-52 будет передана в эксплуатирующие организации", - говорится в сообщении. В холдинге напомнили, что первая партия "Аллигаторов", запланированных к поставке в 2017 году в соответствии с условиями государственного контракта, была передана Министерству обороны с опережением графика еще в декабре прошлого года.

Увеличение производства

Производство боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в 2017 году будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы для иностранного заказчика.

В прошлом году возглавлявший на тот момент холдинг "Вертолеты России" Александр Михеев сообщил, что Россия заключила контракт с Египтом на поставку 46 вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

Позднее пресс-служба компании уточнила, что поставки на экспорт начнутся в 2017 году.

"В 2017 году производство этих вертолетов будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт. Первая опытная машина для инозаказчика уже собрана и успешно проходит плановые испытания", - говорится в сообщении.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд Министерства обороны Российской Федерации с 2010 года.

Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи, а соосная схема несущих винтов и повышенная мощность продольного управления позволяют ему эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа. Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Египет
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
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