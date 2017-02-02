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Командующий войсками ЮВО проверил боеготовность российской военной базы в Южной Осетии

03.02.2017 ИТАР-ТАСС 37 0
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Александр Дворников
Александр Дворников
Источник: Иван Егоров/РГ

В ходе проверки несколько подразделений совершили марш на штатной технике в назначенные районы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в рамках инспекционной поездки в соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии проверил уровень боевой готовности подразделений военной базы, дислоцированной в Южной Осетии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Дежурной смене военной базы было передано боевое распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности мотострелкового, танкового и артиллерийского подразделений, частей противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения",- отмечено в сообщении.

В ходе проверки несколько подразделений совершили марш на штатной технике в назначенные районы, а на высокогорном полигоне Дзарцеми выполнены боевые стрельбы из вооружения танков Т72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7 и стрелкового оружия.

Кроме того, отработаны вводные при ведении маневренной обороны в горах и отражении атаки превосходящих сил условного противника.

В проверке было задействовано более 500 военных и 100 единиц вооружения и военной техники, уточнили в окружной пресс-службе.

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Южная Осетия
Продукция
АГС-17
БМП-2
Гвоздика
РПГ-7
Компании
Минoбороны РФ

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