Как устроена новейшая российская БМП "Курганец-25"
|
Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Новые разработки
|
БТР «Курганец-25»
Источник: izvestia.ru
В 2017 году должны начаться государственные испытания перспективной средней гусеничной платформы (ПСГП) "Курганец-25".
А, значит, скоро российская армия получит бронетехнику нового поколения. Между тем сведения о ней крайне скудны, поскольку разработка ведется под грифом "секретно". Эксперты журнала "Популярная механика" проанализировали все имеющиеся данные и постарались понять, что же представляет собой "Курганец-25".
В первую очередь журналист обратил внимание на массу машины семейства "Курганец-25". Она, как можно понять из названия, составляет 25 тонн.
Новая бронемашина намного тяжелее своих предшественниц. Например, БМП-3 весила 19 тонн.
И здесь автор проводит неожиданную параллель - 25 600 килограмм - это вес легендарного Т-34. А, следовательно, некоторые его характеристики могут быть близки и "Курганцу-25". Ведь именно масса определяет, сможет ли машина "носить" противоосколочную броню.
И если танк делали неуязвимым для огня стрелкового оружия, осколков и противотанковых орудий своего времени, то те же задачи решали и конструкторы "Курганца".
Крепкая броня, по мнению эксперта, позволит машине эффективно действовать под прикрытием "огневого вала". Так называется артиллерийский прием, когда перед фронтом наступающих подразделений создается огневая завеса. А здесь всегда высок риск схлопотать осколок. Однако "Курганец-25" защитит мотострелков от неприцельного огня.
Отличается новая бронемашина от предыдущих моделей не только массой, но и более высоким силуэтом - 2 365 миллиметров (по крыше корпуса) и 3 020 миллиметров (с боевым модулем). По этом параметру "Курганец-25" теперь приблизился к западным БМП.
И хотя российские военные называют высокий профиль "мечтой гранатометчика", авторы статьи уверены, что это преимущество, а не недостаток. Современному мотострелку с его 30-килогграмовой экипировкой требуется дополнительное место в десантном отсеке.
Тем более с помощью регулируемого клиренса можно менять высоту машины в пределах от 100 до 500 миллиметров.
Что касается ходовых характеристик, то "Курганец" оснащен гидропневматической подвеской. Она позволяет снизить перегрузки бойцов при движении по пересеченной местности.
Мощность в 750 лошадиных сил бронемашине обеспечивает рядный турбодизель ЯМЗ-780 с шестью цилиндрами объемом 12,4 литра. Ресурс двигателя - 1000 часов. На одну тонну веса у "Курганца" приходится 30 лошадиных сил. Этот показатель выше, чем у БМП-3 (26,73 л.с./т).
Автор, которому удалось проехаться на опытном образце БМП, отмечает удивительную плавность хода машины и простоту управления.
В десантном отделении "Курганца" все сидения снабжены многоточечными ремнями и механизмами снижения перегрузки при минном подрыве.
Как известно, новая платформа является универсальной и в зависимости от боевого модуля может превратиться как в БМП, так и в БТР.
Бронетранспортер семейства "Курганец-25" вмещает восемь мотосрелков. Вооружен он дистанционным пулеметным модулем. Стрелку достаточно выбрать цель на экране и разрешить обстрел. Дальше к делу приступает автоматическая система. Движение модуля осуществляют электроприводы. Они более простые в обслуживании, чем гидравлика.
Поскольку перед БМП стоят более серьезные задачи, ее оснащают безэкипажным боевым модуль "Бумеранг-БМ". Он совмещает в себе ракетное, пушечное, стрелковое вооружение, а также электронно-оптическую систему управления огнем и приводы наведения.
Тридцатимиллиметровая пушка 2А42 имеет в боекомплекте 500 снарядов. Из них 340 осколочно-фугасных (для пехоты и небронированных целей) и 160 бронебойных подкалиберных - для противника посерьезней.
Достанет орудие и воздушные цели. Позволяют это сделать динамичная необитаемая башня и электронно-оптическая система.
В качестве вспомогательного вооружения идет пулемет ПКТМ калибра 7,62 миллиметра с боекомплектом в 2000 патронов.
Олег Корякин
31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.08.2016 Техника десанта: чем вооружена "крылатая пехота" России
14.09.2015 БТР «Курганец-25»: младший брат новой боевой машины пехоты
08.06.2015 Плата за защиту
21.11.2016 С ходу по ходу
19.10.2016 Тульские новинки на параде и на передовой
10.02.2016 На броне и на плаву
31.12.2015 Ускоренное обновление вооружений
12.10.2015 Новейший гусеничный БМП-робот "Удар" оснащен одним из лучших боевых модулей в мире