Как устроена новейшая российская БМП "Курганец-25"



БТР «Курганец-25»

Источник: izvestia.ru БТР «Курганец-25»Источник: izvestia.ru

В 2017 году должны начаться государственные испытания перспективной средней гусеничной платформы (ПСГП) "Курганец-25".

А, значит, скоро российская армия получит бронетехнику нового поколения. Между тем сведения о ней крайне скудны, поскольку разработка ведется под грифом "секретно". Эксперты журнала "Популярная механика" проанализировали все имеющиеся данные и постарались понять, что же представляет собой "Курганец-25".

В первую очередь журналист обратил внимание на массу машины семейства "Курганец-25". Она, как можно понять из названия, составляет 25 тонн.

Новая бронемашина намного тяжелее своих предшественниц. Например, БМП-3 весила 19 тонн.

И здесь автор проводит неожиданную параллель - 25 600 килограмм - это вес легендарного Т-34. А, следовательно, некоторые его характеристики могут быть близки и "Курганцу-25". Ведь именно масса определяет, сможет ли машина "носить" противоосколочную броню.

И если танк делали неуязвимым для огня стрелкового оружия, осколков и противотанковых орудий своего времени, то те же задачи решали и конструкторы "Курганца".

Крепкая броня, по мнению эксперта, позволит машине эффективно действовать под прикрытием "огневого вала". Так называется артиллерийский прием, когда перед фронтом наступающих подразделений создается огневая завеса. А здесь всегда высок риск схлопотать осколок. Однако "Курганец-25" защитит мотострелков от неприцельного огня.

Отличается новая бронемашина от предыдущих моделей не только массой, но и более высоким силуэтом - 2 365 миллиметров (по крыше корпуса) и 3 020 миллиметров (с боевым модулем). По этом параметру "Курганец-25" теперь приблизился к западным БМП.

И хотя российские военные называют высокий профиль "мечтой гранатометчика", авторы статьи уверены, что это преимущество, а не недостаток. Современному мотострелку с его 30-килогграмовой экипировкой требуется дополнительное место в десантном отсеке.

Тем более с помощью регулируемого клиренса можно менять высоту машины в пределах от 100 до 500 миллиметров.

Что касается ходовых характеристик, то "Курганец" оснащен гидропневматической подвеской. Она позволяет снизить перегрузки бойцов при движении по пересеченной местности.

Мощность в 750 лошадиных сил бронемашине обеспечивает рядный турбодизель ЯМЗ-780 с шестью цилиндрами объемом 12,4 литра. Ресурс двигателя - 1000 часов. На одну тонну веса у "Курганца" приходится 30 лошадиных сил. Этот показатель выше, чем у БМП-3 (26,73 л.с./т).

Автор, которому удалось проехаться на опытном образце БМП, отмечает удивительную плавность хода машины и простоту управления.

В десантном отделении "Курганца" все сидения снабжены многоточечными ремнями и механизмами снижения перегрузки при минном подрыве.

Как известно, новая платформа является универсальной и в зависимости от боевого модуля может превратиться как в БМП, так и в БТР.

Бронетранспортер семейства "Курганец-25" вмещает восемь мотосрелков. Вооружен он дистанционным пулеметным модулем. Стрелку достаточно выбрать цель на экране и разрешить обстрел. Дальше к делу приступает автоматическая система. Движение модуля осуществляют электроприводы. Они более простые в обслуживании, чем гидравлика.

Поскольку перед БМП стоят более серьезные задачи, ее оснащают безэкипажным боевым модуль "Бумеранг-БМ". Он совмещает в себе ракетное, пушечное, стрелковое вооружение, а также электронно-оптическую систему управления огнем и приводы наведения.

Тридцатимиллиметровая пушка 2А42 имеет в боекомплекте 500 снарядов. Из них 340 осколочно-фугасных (для пехоты и небронированных целей) и 160 бронебойных подкалиберных - для противника посерьезней.

Достанет орудие и воздушные цели. Позволяют это сделать динамичная необитаемая башня и электронно-оптическая система.

В качестве вспомогательного вооружения идет пулемет ПКТМ калибра 7,62 миллиметра с боекомплектом в 2000 патронов.

Олег Корякин