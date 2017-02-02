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«Боинг» завершил поставку вертолетов AH-64E «Апач Гардиан» ВС Республики Корея

03.02.2017 ЦАМТО 40 0
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AH-64 Apache
Вертолет AH-64 Apache
Источник: © EPA/BRUCE OMORI

ЦАМТО, 2 февраля. Сухопутные войска Республики Корея завершили принятие на вооружение 36 новых ударных вертолетов AH-64E «Апач Гардиан», заказанных американской компании «Боинг» в 2013 году.

Как сообщает агентство «Ренхап», таким образом, с учетом развернутых в стране 46 вертолетов AH-64 ВС США, количество «Апачей» на Корейском полуострове возросло до 82 ед. Заявление о завершении поставок было сделано спустя несколько недель после объявления командованием ВС США о намерении дополнительно направить в Республику Корея 24 вертолета AH-64D «Апач» для поэтапной замены 30 ед. OH-58D «Кайова Уорриор» американского контингента.


Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2013 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) выбрало компанию «Боинг» победителем тендера на поставку 36 ударных вертолетов в рамках программы AH-X.


Целью программы AH-X является заполнение пробела до момента завершения компанией «Кориа аэроспейс индастриз» разработки национального ударного вертолета KAH (Korea Attack Helicopter) нового поколения. Вертолеты KAH и AH-X заменят устаревшие MD-500/TOW «Дифендер» и AH-1S «Кобра».


В соответствии с подписанным в 2013 году соглашением, «Боинг» должен был поставить ВС Республики Корея 36 новых вертолетов AH-64E «Апач» стоимостью 1,8 трлн. вон (1,6 млрд. долл.). Соглашение также предусматривало поставку сопутствующего оборудования, обслуживание поставленной техники и подготовку личного состава. Первоначально вертолеты планировалось принять на вооружение в 2018 году, но позднее с учетом обострения обстановки в регионе и роста угроз со стороны КНДР было решено ускорить поставки.


Выкатка первого AH-64E «Апач», предназначенного для поставки Вооруженным силам Республики Корея, состоялась на предприятии компании «Боинг» в Меса (шт.Аризона) 2 ноября 2015 года. Первая партия новых вертолетов прибыла в страну в мае 2016 года.


AH-64E «Апач» оснащен РЛС «Лонгбоу», позволяющей одновременно сопровождать до 256 целей на площади 55 кв. км. Он вооружен 30-мм пушкой и может нести до 16 ПТУР «Хеллфайр». По заявлению представителя DAPA, обладающие мощным вооружением «Апачи» заменят состоящие на вооружении устаревшие машины и позволят ВС страны эффективно противостоять возможному прорыву бронетанковых частей КНДР. Как считается, батальон AH-64E (18 ед.) с полным комплектом вооружения способен уничтожить до 288 танков противника.

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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КНДР
США
Южная Корея
Продукция
AH-1 Cobra
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