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На полигоне Прудбой в Волгоградской области мотострелки бригады ЮВО изучают новейший комплекс «Стрелец»

03.02.2017 ЦАМТО 38 0
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Модернизированные танки Т-72Б3
Модернизированные танки Т-72Б3 во время учений на общевойсковом полигоне Прудбой.
Источник: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

ЦАМТО, 2 февраля. На полигоне Прудбой в Волгоградской области начались полевые занятия по огневой и тактической подготовке с подразделениями мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО).

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 300 военнослужащих, задействовано более 40 ед. различной боевой техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С».


В ходе специальных занятий военнослужащие подразделений учатся в режиме реального времени применять новейший комплекс разведки, управления и связи «Стрелец», который позволяет автоматически обнаруживать цель и передавать ее координаты на пункты управления командира подразделения и средств поражений.


Справочно:


Комплекс разведки, управления и связи «Стрелец» представляет собой персональный компьютер, на котором отображается вся необходимая информация о подчиненных, а также поступающая от них информация о противнике.


Командир подразделения может совмещать полученные данные с электронной картой местности или с фотографией заданного района, полученной со спутника.


Комплекс «Стрелец» обеспечивает решение основных задач боевого управления, связи и передачи информации, индивидуальной и групповой навигации, обнаружения, измерения координат и опознавания целей, целенаведения, выработки данных для применения стрелкового оружия.


Он сопрягается со всеми отечественными приборами разведки, наблюдения, прицеливания, целеуказания, радиолокаторами, дальномерами, угломерами, беспилотными летательными аппаратами, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

02.02.2017
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