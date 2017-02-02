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Два дивизионных комплекта новейших РСЗО «Торнадо-Г» поступят в войска ЗВО

03.02.2017 ЦАМТО 35 0
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Tornado-G_002
Вид сбоку РСЗО "Торнадо-Г". Источник: forum.worldoftanks.ru

ЦАМТО, 2 февраля. Два дивизиона новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» поступят на вооружение реактивно-артиллерийских и мотострелковых соединений Западного военного округа (ЗВО).

Новая 122-мм РСЗО «Торнадо-Г» идет на смену РСЗО «Град». По боевой эффективности она в 2,5-3 раза превосходит свою предшественницу за счет применения более мощных боеприпасов, автоматизированной системы наведения и прицеливания, новейших средств топопривязки и навигации, увеличения точности огня и сокращения времени развертывания из походного положения в боевое.


РСЗО «Торнадо-Г» предназначена для поражения находящихся на открытой местности и в укрытиях живой силы, бронетехники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов.


Первые боевые стрельбы из РСЗО «Торнадо-Г» артиллеристы выполнят уже в первом квартале текущего года в рамках полевого выхода, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

02.02.2017
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