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Двигатели РД-33МК отработали без замечаний в ходе первого испытательного полета МиГ-35

03.02.2017 ЦАМТО 73 0
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RD-33
Двигатель РД-33МК. Фото: ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 2 февраля. Турбореактивные двигатели РД-33МК, произведенные АО «ММП им. В.В.Чернышева» и разработанные АО «Климов» (оба предприятия входят в АО «ОДК») отработали без замечаний в ходе первого испытательного полета нового многофункционального истребителя МиГ-35 в Луховицах.

Об этом свидетельствуют результаты послеполетной обработки материалов регистрирующей аппаратуры самолета, сообщает пресс-служба АО «ОДК».


Двигатели РД-33МК для самолета МиГ-35 с бортовым номером 712 были изготовлены в 2016 году. Сопровождение эксплуатации двигателей, включая подготовку к полету, совместно с сотрудниками АО РСК «МиГ» в Луховицах обеспечивала бригада постоянных представителей АО «ММП имени В.В.Чернышева».


«Наши специалисты принимали участие в подготовке самолета к презентационному показу и исполнению фигур высшего пилотажа, – сообщил управляющий директор АО «ММП имени В.В.Чернышева» Амир Хакимов. – Полет прошел штатно, летное задание было выполнено в полном объеме, претензий к работе силовой установки самолета летчиками-испытателями не выявлено».


РД-33МК – модификация базового двигателя РД-33, подвергнутая серьезной конструкторской доработке. Ее особенность – увеличенная тяга. За счет повышения расхода воздуха и температуры газа перед турбиной мощность РД-33МК возросла на 7%. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического управления. При этом сохраняются все достоинства базовой модели, в частности, отсутствие ограничений по управлению самолетом в полете и высокий уровень устойчивости к внешним возмущениям. Благодаря новому двигателю самолет может осуществлять взлет с палубы авианосца, эффективно выполнять боевые задачи в условиях жаркого климата. РД-33МК устанавливается на истребители МиГ-29К/КУБ и МиГ-35.


В 2016 году ОДК завершила выполнение контракта по производству и поставке более 100 авиационных двигателей РД-33МК для ВМС Индии.


Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «ОДК».

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-35
РД-33
Компании
Климов
МиГ РСК
ММП им.Чернышева
ОДК УК
Проекты
Авианосец

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