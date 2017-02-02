Двигатели РД-33МК отработали без замечаний в ходе первого испытательного полета МиГ-35
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Новые разработки
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Двигатель РД-33МК. Фото: ru.wikipedia.org
ЦАМТО, 2 февраля. Турбореактивные двигатели РД-33МК, произведенные АО «ММП им. В.В.Чернышева» и разработанные АО «Климов» (оба предприятия входят в АО «ОДК») отработали без замечаний в ходе первого испытательного полета нового многофункционального истребителя МиГ-35 в Луховицах.
Об этом свидетельствуют результаты послеполетной обработки материалов регистрирующей аппаратуры самолета, сообщает пресс-служба АО «ОДК».
Двигатели РД-33МК для самолета МиГ-35 с бортовым номером 712 были изготовлены в 2016 году. Сопровождение эксплуатации двигателей, включая подготовку к полету, совместно с сотрудниками АО РСК «МиГ» в Луховицах обеспечивала бригада постоянных представителей АО «ММП имени В.В.Чернышева».
«Наши специалисты принимали участие в подготовке самолета к презентационному показу и исполнению фигур высшего пилотажа, – сообщил управляющий директор АО «ММП имени В.В.Чернышева» Амир Хакимов. – Полет прошел штатно, летное задание было выполнено в полном объеме, претензий к работе силовой установки самолета летчиками-испытателями не выявлено».
РД-33МК – модификация базового двигателя РД-33, подвергнутая серьезной конструкторской доработке. Ее особенность – увеличенная тяга. За счет повышения расхода воздуха и температуры газа перед турбиной мощность РД-33МК возросла на 7%. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического управления. При этом сохраняются все достоинства базовой модели, в частности, отсутствие ограничений по управлению самолетом в полете и высокий уровень устойчивости к внешним возмущениям. Благодаря новому двигателю самолет может осуществлять взлет с палубы авианосца, эффективно выполнять боевые задачи в условиях жаркого климата. РД-33МК устанавливается на истребители МиГ-29К/КУБ и МиГ-35.
В 2016 году ОДК завершила выполнение контракта по производству и поставке более 100 авиационных двигателей РД-33МК для ВМС Индии.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «ОДК».
02.02.2017
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