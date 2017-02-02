В МИД рассказали о настрое Трампа на работу "без фобий"
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Дональд Трамп
Источник: © AP Photo/Andrew Harnik
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко рассказал новые подробности разговора Владимира Путина и Дональда Трампа; по словам дипломата, с американской стороны ощущался настрой на работу с Москвой "без фобий".
Выступая в ходе круглого стола в Совете Федерации, Борисенко заявил, что беседа была "очень насыщенной по охвату тем и, главное, конструктивной и теплой по атмосфере".
"С американской стороны ощущался настрой на совместную работу в деловой манере, без фобий, в обоюдных интересах", - подчеркнул российский дипломат.
Он добавил, что подобный настрой "уже заметен в контактах с сотрудниками Трампа".
Первый после инаугурации Трампа телефонный разговор президентов России и США состоялся в минувшую субботу. По итогам беседы в Белом доме заявили, что этот контакт стал важным шагом на пути налаживания двусторонних отношений. В Кремле также отметили, что беседа лидеров двух стран продемонстрировала настрой на взаимодействие.
Ранее Трамп не раз говорил, что намерен приложить все усилия, чтобы нормализовать отношения с Россией. По словам президента США, это будет выгодно обеим сторонам.
02.02.2017
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