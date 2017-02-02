Эксперт дал прогноз по кибератакам на важные объекты в России в 2017 году
|
Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Глобальная безопасность
|
Леонид Левин
Источник: komitet5.km.duma.gov.ru
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Количество кибератак на критически важные российские объекты в 2017 году значительно вырастет, повысится и их профессиональный уровень, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
"По прогнозам экспертов, количество кибератак на объекты критической инфраструктуры (РФ) в этом году возрастет, повысится их общий профессиональный уровень", - сказал Левин в четверг в Москве на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2017".
К критически важной информационной инфраструктуре относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети органов государственной власти, автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, в сфере здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, атомной, ракетно-космической, топливной, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности.
Президент России Владимир Путин 5 декабря 2016 года утвердил новую Доктрину информационной безопасности РФ. В ней на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов России.
В доктрине отмечается, что спецслужбы ряда стран все чаще используют информационно-психологическое воздействие для дестабилизации внутриполитической ситуации в различных регионах мира, которое приводит к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств. В документе также упоминается и дискриминация российских СМИ за рубежом, создание журналистам РФ препятствий для осуществления профессиональной деятельности.
Кроме того, в доктрине подчеркивается, что на информационную безопасность России влияет наращивание рядом стран возможностей информационно-технического воздействия на инфраструктуру в военных целях. Масштабы скоординированных компьютерных атак на важные объекты РФ увеличиваются, усиливается разведывательная деятельность иностранных государств в отношении России.
По ранее озвученным данным ФСБ РФ, в 2016 году было совершено около 70 миллионов преступных посягательств на российские информационные ресурсы, и что большинство компьютерных атак велось из-за рубежа.
Так, с 8 по 14 ноября 2016 года была совершена массированная атака на финансовый сектор России. Объектами злоумышленников стали Сбербанк, Росбанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Московская биржа и другие. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.
В январе нынешнего года Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ. Эти законопроекты устанавливают организационные и правовые основы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении нее компьютерных атак, основные принципы государственного регулирования в этой сфере и полномочия органов государственной власти. Кроме того, законопроекты ужесточают уголовную ответственность за создание программ, предназначенных для хакерских атак на объекты критической информационной инфраструктуры РФ.
02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.01.2017 Александр Евтеев: Основная наша задача – обеспечение информационной безопасности Ростеха
23.01.2017 Новое лицо войны
18.01.2017 Лавров об итогах 2016 года: активировалась вербовочная работа спецслужб США
16.01.2017 Клаус Йорт бьет тревогу: агрессивная Россия угрожает Дании (Berlingske, Дания)
16.01.2017 Генерал Полько о российской пропаганде на тему войск НАТО в Польше
13.01.2017 Россия выступает против киберпреступлений, заявил глава Минкомсвязи
11.01.2017 Сенатор Озеров назвал информационным вбросом заявление о "кибервойсках РФ"
09.01.2017 Премьер Швеции назвал восемь основных угроз для безопасности страны