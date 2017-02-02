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Эксперт дал прогноз по кибератакам на важные объекты в России в 2017 году

03.02.2017 РИА Новости 38 0
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Леонид Левин
Леонид Левин
Источник: komitet5.km.duma.gov.ru

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Количество кибератак на критически важные российские объекты в 2017 году значительно вырастет, повысится и их профессиональный уровень, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"По прогнозам экспертов, количество кибератак на объекты критической инфраструктуры (РФ) в этом году возрастет, повысится их общий профессиональный уровень", - сказал Левин в четверг в Москве на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2017".

К критически важной информационной инфраструктуре относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети органов государственной власти, автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, в сфере здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, атомной, ракетно-космической, топливной, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности.

Президент России Владимир Путин 5 декабря 2016 года утвердил новую Доктрину информационной безопасности РФ. В ней на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов России.

В доктрине отмечается, что спецслужбы ряда стран все чаще используют информационно-психологическое воздействие для дестабилизации внутриполитической ситуации в различных регионах мира, которое приводит к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств. В документе также упоминается и дискриминация российских СМИ за рубежом, создание журналистам РФ препятствий для осуществления профессиональной деятельности.

Кроме того, в доктрине подчеркивается, что на информационную безопасность России влияет наращивание рядом стран возможностей информационно-технического воздействия на инфраструктуру в военных целях. Масштабы скоординированных компьютерных атак на важные объекты РФ увеличиваются, усиливается разведывательная деятельность иностранных государств в отношении России.

По ранее озвученным данным ФСБ РФ, в 2016 году было совершено около 70 миллионов преступных посягательств на российские информационные ресурсы, и что большинство компьютерных атак велось из-за рубежа.

Так, с 8 по 14 ноября 2016 года была совершена массированная атака на финансовый сектор России. Объектами злоумышленников стали Сбербанк, Росбанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Московская биржа и другие. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

В январе нынешнего года Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ. Эти законопроекты устанавливают организационные и правовые основы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении нее компьютерных атак, основные принципы государственного регулирования в этой сфере и полномочия органов государственной власти. Кроме того, законопроекты ужесточают уголовную ответственность за создание программ, предназначенных для хакерских атак на объекты критической информационной инфраструктуры РФ.

02.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Кибербезопасность

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