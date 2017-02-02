В 2017 году Китай получит десять истребителей Су-35
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Истребитель Су-35
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
В 2017 году Китай получит десять истребителей Су-35 в рамках контракта 2015 года, передает ТАСС со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
"Первые четыре машины были поставлены еще в конце прошлого года, а вторая партия из десяти самолетов будет поставлена заказчику в этом году"" — сказал собеседник агентства, добавив, что заключительная партия из десяти машин будет передана в 2018 году.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не стали комментировать эту информацию.
Контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 стоимостью около 2,5 миллиардов долларов был заключен в ноябре 2015 года. С осени 2016-го в Подмосковье велось обучение китайского летно-технического персонала, а 26 декабря стало известно о передаче первых четырех истребителей. В 2017 и 2018 годах планируется передать еще по 10 машин.
02.02.2017
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