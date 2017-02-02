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Пентагон признал гибель мирных жителей при операции в Йемене

03.02.2017 Lenta.ru 71 0
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Танк Т-34-85
Танк Т-34-85 используемый йеменскими военными
Источник: YouTube

В результате ракетной атаки на группу боевиков "Аль-Каиды" на юге Йемена, вероятно, погибли мирные жители, в том числе дети, передает Reuters со ссылкой на заявление Центрального командования вооруженных сил США.

"Те жертвы среди гражданского населения, о которых известно, оказались, по всей видимости, там, где происходило боестолкновение с применением воздушных средств, вызванных, чтобы помочь американским силам", — говорится в заявлении.

Военные США ранее заявили, что в ходе рейда в провинции Аль-Байда были убиты 14 боевиков местного крыла "Аль-Каиды". По свидетельству медработников, жертвами стали около 30 человек, в том числе 10 женщин и детей.

Операция против террористов обсуждалась уже несколько месяцев. Администрация предыдущего президента США Барака Обамы так и не смогла решить, стоит ли ее санкционировать, учитывая риск, которому неизбежно подвергнутся спецназовцы при операции в самом сердце воюющей страны, и передала этот вопрос администрации Трампа. Новый президент, обещавший бороться с радикальным исламским терроризмом по всему миру, санкционировал удар сразу после вступления в должность.

В спецоперации погиб один американский военнослужащий, боец спецназа ВМС Уильям Оуэнс, еще трое были ранены. Тело погибшего спецназовца встречал Трамп на базе ВВС Довер.

"Аль-Каида" внесена в России в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.

02.02.2017
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Страны
Йемен
Россия
США
Персоны
Барак Обама

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