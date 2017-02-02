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WSJ узнала о решении НАТО отложить переговоры с Украиной по ПРО

03.02.2017 Lenta.ru 70 0
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NATO_Ukrain
Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua

Североатлантический альянс отложил переговоры с представителями Украины по использованию системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО в Европе. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в организации, такое решение было принято из-за возможной реакции со стороны Москвы.

"Существует некая политическая деликатность в привлечении к переговорам Украины, поскольку очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию со стороны России", — отметил один из источников. В НАТО уточнили, что "на данный момент обсуждаются пути расширения диалога с РФ, с учетом того, что президент США Дональд Трамп может принять решение о более тесном сотрудничестве альянса с Москвой".

По информации издания, НАТО намеревалось обсудить с Киевом сценарии действий, если системы ПРО даст сбой и ракета-перехватчик или ее обломки упадут на территории Украины.

31 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран — членов альянса в феврале 2017 года одобрят пакет мер по усилению военного присутствия в регионе Черного моря. Меры будут касаться укрепления региональных позиций НАТО на суше, в море и воздушном пространстве.

В ноябре 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва вынуждена принимать меры оборонительного характера из-за того, что НАТО наращивает наступательный потенциал на границах России и Белоруссии. Впоследствии председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров сообщил, что РФ будет усиливать воздушно-космическую оборону в ответ на размещение системы ПРО США в Европе.

В мае 2016-го в Румынии официально был выведен на боевое дежурство комплекс ПРО Aegis Ashore. Аналогичный объект планируется запустить к 2018 году в Польше. Президент России Владимир Путин заявлял, что в Москве считают систему ПРО в Румынии частью ядерного потенциала США, а не оборонительным комплексом.

Отношения России и Запада в военно-политической области начали портиться с конца 1990-х годов. Основными нерешенными проблемами двухсторонних отношений являлся процесс расширения НАТО на восток, а также развертывание в Восточной Европе информационных и ударных компонентов американской глобальной системы ПРО. После сецессии Крыма в 2014 году и начала гражданской войны в Донбассе НАТО анонсировала усиление восточноевропейского участка, что вызвало негативную реакцию Москвы.

02.02.2017
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