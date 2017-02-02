Вертолетчики ЮВО проведут учения по транспортировке техники
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Вертолеты Ми-35М и Ми-8АМТШ
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Летчики Южного военного округа (ЮВО) проведут учения по транспортировке военной техники, личного состава и боеприпасов в Ростовской области, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.
"При выполнении поставленных задач экипажи отработают нормативы по погрузке военной техники, боеприпасов и личного состава на борт воздушного судна и их высадке (выгрузки) в заданном районе в ходе оборонительной армейской операции войск. Учения пройдут как в светлое, так и в темное время суток, в условиях минимальной видимости", - говорится в сообщении.
В учениях будут участвовать более 100 летчиков, бортовых специалистов и специалистов наземных служб обеспечения полетов ЮВО, а также около десяти вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-28Н "Ночной охотник".
Специалисты наземного обеспечения полетов должны будут в полевых условиях организовать связь с экипажами, выполняющими боевое задание, а также обеспечить радиотехническую поддержку полетов, заключили в ведомстве.
02.02.2017
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