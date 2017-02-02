Вертолетчики ЮВО проведут учения по транспортировке техники



Вертолеты Ми-35М и Ми-8АМТШ

Источник: Ладислав Карпов/ТАСС Вертолеты Ми-35М и Ми-8АМТШИсточник: Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Летчики Южного военного округа (ЮВО) проведут учения по транспортировке военной техники, личного состава и боеприпасов в Ростовской области, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

"При выполнении поставленных задач экипажи отработают нормативы по погрузке военной техники, боеприпасов и личного состава на борт воздушного судна и их высадке (выгрузки) в заданном районе в ходе оборонительной армейской операции войск. Учения пройдут как в светлое, так и в темное время суток, в условиях минимальной видимости", - говорится в сообщении.

В учениях будут участвовать более 100 летчиков, бортовых специалистов и специалистов наземных служб обеспечения полетов ЮВО, а также около десяти вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-28Н "Ночной охотник".

Специалисты наземного обеспечения полетов должны будут в полевых условиях организовать связь с экипажами, выполняющими боевое задание, а также обеспечить радиотехническую поддержку полетов, заключили в ведомстве.