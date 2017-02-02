Командующий РВСН Каракаев инспектирует Владимирское ракетное объединение
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Состояние и перспективы ОПК
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Сергей Каракаев
Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru (фото ИТАР-ТАСС)
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Комплексная группа командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводит инспекцию Владимирского ракетного объединения, сообщили журналистам в четверг в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.
"Комплексная группа командования Ракетных войск стратегического назначения во главе с командующим РВСН генерал-полковником Сергеем Каракаевым инспектирует Владимирское ракетное объединение", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в ходе работы комиссия оценит качество организации плановой боевой учебы, проверит состояние боевого дежурства в управлении Владимирской ракетной армии, а также изучит систему работы должностных лиц по подготовке кадрового резерва к назначению на основные командно-штабные воинские должности.
Отмечается, что Сергей Каракаев заслушает командующего Владимирским ракетным объединением о порядке решения приоритетных задач в 2017 году и подготовки управления ракетной армии и Тейковского ракетного соединения к контрольной комплексной проверке комиссией командования РВСН, которая должна пройти в марте-апреле 2017 года.
02.02.2017
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