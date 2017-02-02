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25% пакет акций «Концерна Калашников» продадут частным акционерам

03.02.2017 Военно-промышленный курьер 42 0
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Стенд концерна «Калашников»
Стенд концерна «Калашников» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015»
Источник: Игорь Родин / Ростех

Правление Госкорпорации Ростех одобрило вынесение на рассмотрение Набсовета вопроса о продаже пакета акций Концерна «Калашников» в размере 26% минус 1 акция частным акционерам – Андрею Бокареву и Алексею Криворучко, сообщила пресс-служба Ростеха.

Таким образом, в случае получения необходимых одобрений, доля частных инвесторов в капитале Концерна может быть увеличена до 75% минус 1 акция, при этом Госкорпорация сохранит за собой блокирующий пакет в размере 25% плюс 1 акция.

«Стратегией Госкорпорации Ростех до 2025 г. предусмотрено привлечение частных инвесторов в отдельные активы. С предложением приобретения пакета акций Концерна в размере 26% минус 1 акция в Госкорпорацию обратился акционер Концерна «Калашников» ООО «ТрансКомплектХолдинг», которому в настоящее время принадлежит 49% акций», – говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря этой сделке доля «ТрансКомплектХолдинга» в капитале Концерна составит 75% минус 1 акция. Продажа пакета акций «Калашникова» стратегическому инвестору позволит Ростеху получить дополнительные финансовые ресурсы, необходимые для реализации долгосрочной инвестиционной программы и достижения показателей, заложенных в Стратегии Корпорации.

«В 2013 году убытки Концерна составляли почти 2 млрд. рублей. После ряда значительных преобразований, проведенных в Концерне, смены менеджмента и приобретения частными акционерами доли в «Калашникове», совместно нам удалось вывести компанию на положительные финансовые показатели, обновить производственные мощности, значительно расширить рынки сбыта. Государственно-частное партнерство является эффективной моделью реформирования предприятий отечественной промышленности, позволяет привлекать как дополнительные инвестиции, так и необходимые технологические и рыночные компетенции. В случае принятия положительного решения Госкорпорация Ростех сохранит за собой блокирующий пакет акций - это необходимо для поддержания баланса коммерческих и государственных интересов», – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В соответствии с действующим Указом Президента Российской Федерации, решение об отчуждении доли Ростеха в Концерне «Калашников» будет вынесено на рассмотрение Наблюдательного совета Госкорпорации и согласование Правительства Российской Федерации.

В случае принятия положительного решения относительно реализации вышеуказанного пакета акций Концерна у Корпорации останется блокирующий пакет в размере 25% плюс 1 акция и право голоса по ряду ключевых вопросов.

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Чемезов Сергей

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