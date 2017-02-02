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Командующий ЮВО проинспектирует части 58-й армии на Северном Кавказе

03.02.2017 РИА Новости 37 0
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Военнослужащие ВС РФ
4-я гвардейская военная база ВС России в Южной Осетии. Выполняет задачу по поддержанию мира в отношениях ЮО и Грузии. Военнослужащие 4-й военной базы обслуживают бронетехнику.
Источник: EPA/YURI KOCHETKOV

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости, Иван Капустин. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников начал инспекционную поездку в соединения и воинские части 58-й армии на Северном Кавказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

"Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников с комплексной комиссией штаба ЮВО начал рабочую поездку в соединения и воинские части 58-й армии, дислоцированные в Северо-Кавказском регионе", - пояснили в пресс-службе военного округа.

Добавляются также, что командующий войсками проверит ход строительства объектов инфраструктуры в военных городках, состояние вооружения, военной техники и учебно-материальной базы, а также заслушает доклады должностных лиц по вопросам жизнедеятельности и укомплектованности личным составом.

"Особое внимание командующий уделит вопросам обеспечения организации занятий по боевой подготовке войск на полигонах и выполнению мероприятий боевой готовности воинских частей", - уточнили в пресс-службе ЮВО.

02.02.2017
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