В Таджикистане российские снайперы стреляли по грецким орехам с 150 метров
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Отрасли и сферы: Стрелковое оружие + Состояние и перспективы ОПК
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Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае
Источник: Георгий Зимарев / РИА Новости
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Снайперские подразделения российской 201-й военной базы, расположенной в Таджикистане, отработали поражение малозаметных целей на полигоне Ляур в предгорьях Восточного Памира, в качестве таких целей использовались грецкие орехи, сообщает пресс-служба российского Центрального военного округа.
"Помимо стандартных мишеней, расположенных на удалении до 800 метров, стрелки отработали стрельбу по малогабаритным сливающимся с горно-пустынной местностью целям, в качестве которых военнослужащие использовали грецкие орехи, размещенные на дальности до 150 метров", - говорится в сообщении.
По данным ЦВО, снайперы также отработали скрытое передвижение на сложном рельефе и приемы контрснайперской борьбы.
Дислоцируемая в Душанбе и Курган-Тюбе 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
02.02.2017
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