Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией



Флаги Белоруссии и России Флаги Белоруссии и России

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ФСБ создала пограничную зону на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Белоруссией, следует из приказов ведомства, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что такое решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации".

Согласно документам, региональные пограничные управления ФСБ должны установить места и время для въезда лиц и транспорта в пограничную зону, а также организовать установку предупреждающих знаков.

Ранее Белоруссия ввела безвизовый порядок въезда для граждан 80 государств, которые прибывают в страну через аэропорт на срок не более пяти суток. Указ распространяется на 39 стран Европы, Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. При этом между Москвой и Минском действует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть в Россию.